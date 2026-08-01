L'ASM manté la batalla judicial perquè l'aeroport de Palma tingui un nom oficial en català

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha anunciat que manté el recurs contenciós administratiu interposat contra el Ministeri de Transports per reclamar que la denominació oficial de l'aeroport de Son Santjoan s'adapti a la toponímia i a la llengua catalana.
La decisió arriba després que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible anunciés la seva intenció de modificar el nom oficial de la infraestructura, que passaria de «Aeropuerto de Palma de Mallorca» a «Aeropuerto de Palma – Mallorca». Segons l'ASM, aquest canvi és insuficient perquè continua mantenint la denominació oficial en castellà i no incorpora la forma catalana «Aeroport de Palma», tal com reclama l'entitat.
Una reivindicació iniciada el 2017
L'ASM recorda que la seva reivindicació no és nova. L'any 2017, coincidint amb la recuperació de Palma com a topònim oficial de la capital mallorquina, l'entitat ja va instar AENA a modificar el nom oficial de l'aeroport perquè s'adeqüés a la normativa toponímica vigent.
Aquell mateix any, el Consell de Mallorca va aprovar per unanimitat una proposta perquè la infraestructura passés a denominar-se «Aeroport Internacional Ramon Llull Palma-Mallorca». El llavors Ministeri de Foment va rebutjar la iniciativa argumentant que el canvi comportaria un cost aproximat de 500.000 euros.
El contenciós administratiu continua
Davant la manca de canvis, l'ASM va presentar una nova reclamació davant AENA el juliol del 2024, exigint que la denominació oficial respectés la llengua catalana i la toponímia oficial de les Illes Balears.
Segons explica l'entitat, AENA va respondre que la denominació vigent complia la normativa i que la competència per modificar el nom oficial dels aeroports corresponia al Ministeri de Transports.
En no rebre cap resolució administrativa que donés resposta a la seva petició, l'ASM va interposar el novembre del 2024 un recurs contenciós administratiu per silenci administratiu, procediment que continua viu.
Pendent de la decisió judicial
L'entitat informa que, a començaments d'aquest any, la Fiscalia va sol·licitar que el procediment fos traslladat a l'Audiència Nacional. Tot i això, el Ministeri de Transports no ha presentat al·legacions davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), que encara no s'ha pronunciat sobre la qüestió competencial.
Per aquest motiu, l'ASM manté el procediment judicial i insisteix que el canvi anunciat pel Ministeri no resol el fons de la reclamació.
El debat sobre la llengua i la toponímia
Per a l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, la qüestió va més enllà d'una simple modificació administrativa. L'entitat considera que les institucions de l'Estat tenen l'obligació de respectar la toponímia oficial i la llengua catalana en la denominació de les infraestructures públiques situades a les Illes Balears.
L'ASM defensa que l'aeroport internacional de Palma hauria de tenir una denominació oficial adaptada al català, d'acord amb la legislació lingüística vigent i amb els topònims oficials aprovats per les institucions competents.