El Correllengua Agermanat tindrà una segona edició l'any 2028

Els voluntaris del Correllengua Agermanat han acordat organitzar una segona edició de la iniciativa, que se celebrarà l'any 2028, després de valorar molt positivament els resultats de l'edició del 2026. L'organització considera que la gran participació ciutadana i la implicació de les entitats del territori avalen la continuïtat d'aquest projecte de promoció de la llengua i cohesió nacional.
La primera edició va mobilitzar prop de 180.000 participants arreu dels Països Catalans. Al llarg de gairebé vint dies, uns 30.000 portadors de la flama van recórrer més de 1.500 quilòmetres, a peu, en bicicleta i amb altres modalitats, fent una vuitantena d'aturades en municipis dels diferents territoris de parla catalana.
A partir d'ara, els voluntaris iniciaran un procés de treball conjunt amb les entitats que organitzen el pas del Correllengua Agermanat per definir el recorregut de l'edició del 2028. L'objectiu és consolidar la iniciativa, ampliar-ne la implantació territorial i reforçar la participació del teixit associatiu que ha fet possible l'èxit de la primera edició.