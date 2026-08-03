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El Concurs de Microrelats de la Vall Fosca celebra deu anys amb prop de 550 relats presentats

Vall Fosca
El Concurs de Microrelats de la Vall Fosca celebra deu anys amb prop de 550 relats presentats

El certamen commemorarà la seva desena edició aquest dissabte amb el lliurament dels premis a Espui

03/08/2026 Cultura

El 10è Concurs de Microrelats de la Vall Fosca celebrarà aquest dissabte, 8 d'agost, l'acte de lliurament de premis a les antigues escoles d'Espui. El certamen, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Capdella des del 2017, commemora una dècada de trajectòria en què ha rebut prop de 550 microrelats de gairebé 400 autors d'arreu dels territoris de parla catalana.

La desena edició ha aplegat 89 obres originals en català, ambientades a la Vall Fosca. El jurat ha seleccionat com a finalistes De l'home que mire sempre les mans, Ciscu i Sota la muntanya, i el veredicte es farà públic durant l'acte, que serà presentat pel poeta Josep Pedrals i comptarà amb l'actuació de les Krregades de Romanços.

Coincidint amb el desè aniversari, el Museu Hidroelèctric de Capdella i l'Ajuntament de la Torre de Capdella han editat el llibre Recull de relats guanyadors del Concurs de Microrelats de la Vall Fosca 2017-2026, que reuneix les obres premiades al llarg d'aquesta primera dècada.

Des de la seva creació, el concurs ha contribuït a convertir la Vall Fosca en un espai d'inspiració literària, amb relats que recuperen el patrimoni natural, la memòria, les llegendes i les formes de vida d'aquest territori pirinenc.

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