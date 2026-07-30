Xavier Antich assumeix la presidència de la Federació Llull, que impulsarà una organització europea dels Països Catalans

La Federació Llull ha nomenat Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, nou president de l'entitat en substitució d'Antoni Llabrés, president de l'Obra Cultural Balear. L'acord s'ha pres durant una reunió del patronat celebrada al Monestir de Poblet, coincidint amb els actes de commemoració del 750è aniversari de la mort de Jaume I.
En la mateixa trobada, la Federació Llull, integrada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i Obra Cultural Balear (OCB), ha acordat iniciar la seva transformació en una organització europea transestatal amb l'objectiu de reforçar la defensa de la llengua, la cultura i els drets civils i polítics als Països Catalans.
La nova estructura, que l'entitat preveu constituir durant el 2027, aspira a estendre la seva activitat més enllà del Principat, el País Valencià i les Illes Balears, incorporant també Andorra, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i l'Alguer.
La nova executiva estarà formada per Xavier Antich com a president, Anna Oliver, presidenta d'ACPV, com a vicepresidenta, i Antoni Llabrés com a secretari-tresorer.
La reunió es va cloure amb un homenatge a Jaume I al Monestir de Poblet, on els representants de les tres entitats van fer una ofrena floral a la tomba del monarca i van reivindicar el seu llegat com a símbol dels vincles històrics, culturals i lingüístics dels territoris de parla catalana.