SOS Costa Brava denuncia el robatori de les boies de seguretat de quatre cales protegides de la Costa Brava

La Comissió de Medi Marí de SOS Costa Brava ha denunciat el robatori de les boies de seguretat instal·lades recentment en diverses cales de l'espai natural protegit Cap Roig-Castell, inclòs dins la xarxa Natura 2000. Els elements havien estat col·locats feia només quatre dies i, segons l'entitat, es tracta del tercer robatori d'aquestes característiques des de l'any 2024.
Els robatoris han afectat les quatre boies situades a les cales del Crit i Font Morisca, al terme municipal de Mont-ras, així com les de Cala Estreta i Cala Corbs, al municipi de Palamós.
SOS Costa Brava lamenta que aquests actes vandàlics tornin a afectar un espai natural d'alt valor ecològic i recorda que aquestes infraestructures tenen una doble funció: protegir la seguretat dels banyistes i preservar els ecosistemes marins, evitant interferències entre les diferents activitats que es desenvolupen al litoral.
Davant d'aquesta situació, la federació ecologista reclama a la Generalitat i a la Taula de Cogestió de l'espai una actuació urgent per reposar les boies sostretes i reforçar la vigilància de la zona. Entre les mesures que proposa hi ha la instal·lació de càmeres de seguretat als accessos més sensibles per prevenir nous robatoris.
Reordenar els usos del litoral
L'entitat aprofita aquest nou incident per insistir en la necessitat d'actualitzar la gestió dels usos del litoral. Segons assenyala, durant els darrers anys s'ha incrementat notablement la presència d'embarcacions d'esbarjo, motos d'aigua i altres activitats nàutiques, alhora que també han crescut pràctiques com la natació en aigües obertes, el caiac, el pàdel surf o l'snòrquel.
Per a SOS Costa Brava, aquesta nova realitat fa imprescindible una reordenació dels usos de la franja litoral que garanteixi la convivència entre totes les activitats i reforci la seguretat dels usuaris.
En aquest sentit, la federació defensa la implantació de camps de boies ecològiques que permetin ordenar el fondeig de les embarcacions i reduir l'impacte sobre els fons marins, així com el manteniment de les boies que delimiten les zones de bany. Segons l'entitat, aquestes mesures contribueixen tant a protegir els hàbitats marins com a oferir un litoral més segur i compatible amb un ús respectuós dels espais naturals.