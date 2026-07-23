Quatre llogaters de Cornellà denuncien Cerberus per presumpte assetjament immobiliari

Quatre llogateres i llogaters de Cornellà de Llobregat han presentat una denúncia penal davant el Jutjat d'Instrucció de Cornellà i una denúncia administrativa en matèria d'habitatge contra Promontoria Coliseum Residential, S.L., filial del fons d'inversió Cerberus, per un presumpte delicte i una presumpta infracció d'assetjament immobiliari. L'acció judicial compta amb el suport del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
L'Adela, la Carmen, la Rosario i el Francisco viuen des de fa més de 45 anys en un immoble del carrer Rubió i Ors i disposen de contractes de lloguer indefinits. Segons denuncien, des que Cerberus va adquirir l'edifici l'any 2021 han patit una estratègia continuada de pressió per forçar-los a abandonar els seus habitatges.
Les denúncies assenyalen un conjunt de pràctiques que, segons els afectats, formen part d'un patró d'assetjament immobiliari: demandes judicials reiterades que han estat desestimades pels tribunals, reclamacions de quantitats que consideren improcedents, càrrecs bancaris que qualifiquen d'injustificats, ofertes econòmiques perquè abandonessin els pisos, amenaces de desnonament i una manca de canals de comunicació clars amb la propietat.
Per la via penal, els denunciants demanen que s'investigui si aquests fets poden constituir un delicte d'assetjament immobiliari previst a l'article 173.1 del Codi Penal. Paral·lelament, han instat l'Ajuntament de Cornellà a obrir un expedient sancionador en aplicació de la Llei del dret a l'habitatge.
Segons el Sindicat de Llogateres, Promontoria Coliseum Residential és una filial del fons voltor Cerberus, un dels principals grans tenidors d'habitatges a Catalunya. L'organització sosté que el cas exemplifica les pràctiques de pressió que alguns fons d'inversió exerceixen sobre llogaters amb contractes de renda antiga o indefinits per recuperar els immobles.
Els quatre afectats també asseguren que aquesta situació ha tingut un fort impacte en la seva salut física i emocional. Les denúncies incorporen informes mèdics que documenten episodis d'ansietat, insomni, depressió i altres afectacions derivades, segons afirmen, de la pressió sostinguda durant els darrers anys.
«Portem més de 45 anys vivint aquí. Paguem el lloguer, complim amb les nostres obligacions i, tot i així, ens han convertit la vida en un malson. Només volem viure tranquils», afirma Carmen Ollé, una de les llogateres denunciants.