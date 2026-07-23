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Quatre llogaters de Cornellà denuncien Cerberus per presumpte assetjament immobiliari

Habitatge
Quatre llogaters de Cornellà denuncien Cerberus per presumpte assetjament immobiliari

Els afectats, amb contractes indefinits des de fa més de 45 anys, presenten una denúncia penal i una altra administrativa amb el suport del Sindicat de Llogateres

23/07/2026 Drets i Llibertats

Quatre llogateres i llogaters de Cornellà de Llobregat han presentat una denúncia penal davant el Jutjat d'Instrucció de Cornellà i una denúncia administrativa en matèria d'habitatge contra Promontoria Coliseum Residential, S.L., filial del fons d'inversió Cerberus, per un presumpte delicte i una presumpta infracció d'assetjament immobiliari. L'acció judicial compta amb el suport del Sindicat de Llogateres de Catalunya.

L'Adela, la Carmen, la Rosario i el Francisco viuen des de fa més de 45 anys en un immoble del carrer Rubió i Ors i disposen de contractes de lloguer indefinits. Segons denuncien, des que Cerberus va adquirir l'edifici l'any 2021 han patit una estratègia continuada de pressió per forçar-los a abandonar els seus habitatges.

Les denúncies assenyalen un conjunt de pràctiques que, segons els afectats, formen part d'un patró d'assetjament immobiliari: demandes judicials reiterades que han estat desestimades pels tribunals, reclamacions de quantitats que consideren improcedents, càrrecs bancaris que qualifiquen d'injustificats, ofertes econòmiques perquè abandonessin els pisos, amenaces de desnonament i una manca de canals de comunicació clars amb la propietat.

Per la via penal, els denunciants demanen que s'investigui si aquests fets poden constituir un delicte d'assetjament immobiliari previst a l'article 173.1 del Codi Penal. Paral·lelament, han instat l'Ajuntament de Cornellà a obrir un expedient sancionador en aplicació de la Llei del dret a l'habitatge.

Segons el Sindicat de Llogateres, Promontoria Coliseum Residential és una filial del fons voltor Cerberus, un dels principals grans tenidors d'habitatges a Catalunya. L'organització sosté que el cas exemplifica les pràctiques de pressió que alguns fons d'inversió exerceixen sobre llogaters amb contractes de renda antiga o indefinits per recuperar els immobles.

Els quatre afectats també asseguren que aquesta situació ha tingut un fort impacte en la seva salut física i emocional. Les denúncies incorporen informes mèdics que documenten episodis d'ansietat, insomni, depressió i altres afectacions derivades, segons afirmen, de la pressió sostinguda durant els darrers anys.

«Portem més de 45 anys vivint aquí. Paguem el lloguer, complim amb les nostres obligacions i, tot i així, ens han convertit la vida en un malson. Només volem viure tranquils», afirma Carmen Ollé, una de les llogateres denunciants.

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