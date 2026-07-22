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Prop de 3.000 al·legacions contra la planta d'amoníac projectada entre el Grau de Castelló i Almassora

Medi ambient
Prop de 3.000 al·legacions contra la planta d'amoníac projectada entre el Grau de Castelló i Almassora

La Plataforma contra la planta d'Armonia Green reclama a la Generalitat que denegui l'autorització ambiental per l'impacte sobre la salut, el medi ambient i la seguretat.

 

22/07/2026 Territori

La Plataforma contra la planta d'amoníac d'Armonia Green ha registrat prop de 3.000 al·legacions contra el projecte previst al polígon del Serrallo, entre el Grau de Castelló i Almassora, i confia arribar a les 5.000 abans que finalitzi el període d'informació pública.

Les entitats, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció del País Valencià i l'Arquet-Ecologistes en Acció de la Vall d'Uixó, consideren que la instal·lació incrementaria el risc industrial en una zona ja fortament concentrada d'indústries químiques i alerten dels possibles efectes sobre la salut, la seguretat de la població i el medi ambient.

La plataforma assegura que la mobilització ciutadana evidencia l'ampli rebuig social al projecte i reclama a la Generalitat Valenciana que denegui l'Autorització Ambiental Integrada. Les entitats anuncien que la campanya continuarà amb noves accions informatives i de mobilització fins a aconseguir que la planta sigui descartada definitivament.

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