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Poble Lliure Ponent reivindica el llegat nacional de Josep Vallverdú

conceptualització del terme «Ponent»
Poble Lliure Ponent reivindica el llegat nacional de Josep Vallverdú

L'organització destaca l'escriptor lleidatà com un referent en la construcció nacional dels Països Catalans i recorda la seva contribució a la conceptualització del terme «Ponent».

22/07/2026 Llengua

Poble Lliure Ponent ha expressat el seu condol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, de qui ha destacat el compromís amb la llengua catalana i els Països Catalans al llarg de tota la seva trajectòria.

En un missatge fet públic aquest dimarts, l'organització l'ha definit com un «homenot incommensurable» i un exemple «d'estima, fidelitat i compromís amb els Països Catalans i amb la llengua catalana». També ha reivindicat el seu paper com a «conceptualitzador, en clau fusteriana i de construcció nacional, del terme Ponent», una denominació que Vallverdú va contribuir a consolidar per referir-se a les terres de l'oest de Catalunya des d'una perspectiva de país.

Poble Lliure Ponent ha clos el seu missatge amb un emotiu «Bon viatge, Josep Vallverdú, que la terra et sigui lleu», tot reconeixent la seva aportació a la cultura catalana i al pensament nacional contemporani.

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