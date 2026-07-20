La formació ha presentat la iniciativa davant l'antiga merceria Donya Àngela, un dels comerços històrics de Palma, convertida simbòlicament en una agència immobiliària per denunciar l'impacte de l'especulació sobre el teixit comercial i la pèrdua d'identitat dels barris.
El candidat de MÉS per Palma, David Pujol, ha assegurat que el principal problema dels petits negocis no és la manca de clients, sinó l'augment continuat dels lloguers comercials. «Molts comerços no tanquen perquè el negoci no funcioni. Tanquen perquè, quan acaba el contracte, el nou lloguer és senzillament inassumible», ha afirmat.
Segons la formació ecosobiranista, aquest procés afavoreix una progressiva homogeneïtzació del paisatge comercial, amb la desaparició dels establiments de barri i la seva substitució per franquícies, grans cadenes o negocis orientats al consum turístic. Per aquest motiu, proposa impulsar una regulació específica dels lloguers comercials a les zones més afectades per evitar increments desproporcionats dels preus, facilitar la continuïtat dels negocis de proximitat i preservar la diversitat comercial.
«Quan l'especulació entra per la porta, el comerç de barri surt per la finestra», ha resumit Pujol.
Per la seva banda, la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha vinculat la desaparició del comerç tradicional amb el mateix model urbanístic i econòmic que, segons ha dit, està expulsant els residents dels barris. En aquest sentit, ha recordat que el Pla General aprovat durant l'anterior mandat incorporava mesures per preservar l'equilibri comercial i limitar la concentració d'usos turístics, unes eines que, segons MÉS, el govern municipal del Partit Popular ha deixat de banda.
La formació defensa que la protecció del comerç de proximitat ha de formar part de les polítiques públiques de la mateixa manera que la regulació de l'habitatge. «Si regulam els lloguers residencials perquè la gent pugui continuar vivint als seus barris, també hem de protegir els comerços que fan possible la vida quotidiana. Sense comerç de proximitat, els barris perden identitat i deixen de ser barris», ha conclòs David Pujol.