Les principals entitats ecologistes reclamen mantenir el calendari de tancament de les centrals nuclears

Les principals organitzacions ecologistes de l'Estat —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF— han reclamat al govern espanyol que rebutgi la petició de pròrroga de la central nuclear d'Almaraz i mantingui el calendari de tancament de les centrals nuclears acordat l'any 2019 amb les empreses propietàries.
Les entitats consideren que la decisió que haurà d'adoptar el Ministeri per a la Transició Ecològica va molt més enllà del futur d'Almaraz. Segons denuncien, modificar ara el calendari pactat posaria en qüestió tota la planificació energètica prevista al Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), sobre la qual s'ha basat el desplegament de les energies renovables durant els darrers anys.
Els col·lectius ecologistes recorden que el calendari vigent preveu el tancament escalonat de les centrals nuclears entre el 2027 i el 2035. En aquest calendari hi figuren també les centrals catalanes: Ascó I, amb tancament previst el 2030; Ascó II, el 2032, Vandellòs II, el 2035 i Cofrents: 2030.
Segons les organitzacions, autoritzar que Almaraz continuï funcionant fins al 2030 alteraria aquest procés i retardaria la transició energètica. Alerten que aquesta decisió generaria incertesa entre els inversors en energies renovables i podria reduir fins a un 25% la nova potència renovable prevista, alentint també el desplegament dels sistemes d'emmagatzematge elèctric.
Les entitats també rebutgen que la continuïtat de les centrals nuclears sigui necessària per garantir el subministrament elèctric. Recorden que Almaraz ha registrat diverses aturades des del 2024 sense afectar el sistema elèctric i assenyalen que, durant el darrer gran tall de subministrament, les centrals nuclears van ser de les últimes tecnologies a reprendre la producció.
Alerten d'un sobrecost de gairebé 4.000 milions
Els col·lectius ecologistes també qüestionen l'argument econòmic de la pròrroga. Segons els seus càlculs, retardar el tancament d'Almaraz comportaria un sobrecost acumulat de prop de 3.831 milions d'euros a la factura elèctrica entre els anys 2026 i 2033 respecte a l'escenari previst al calendari actual. A més, consideren que mantenir les centrals obertes incrementaria la dependència del gas i retardaria les inversions en fonts renovables.
En aquest sentit, recorden que el Govern espanyol havia condicionat qualsevol eventual autorització a tres requisits: garantir la seguretat nuclear, assegurar el subministrament elèctric i evitar un increment dels costos per a la ciutadania. Les entitats sostenen que només el primer d'aquests requisits ha estat avaluat pel Consell de Seguretat Nuclear, mentre que els altres dos, asseguren, no es compleixen.
Finalment, les cinc organitzacions ecologistes reclamen a l'executiu espanyol que mantingui el calendari de tancament acordat el 2019 i rebutgi la pròrroga dels reactors d'Almaraz, argumentant que aquesta decisió és imprescindible per garantir una transició energètica coherent amb els objectius climàtics i amb el desplegament de les energies renovables.