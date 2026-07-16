Les dues persones detingudes a Santa Maria queden en llibertat entre denúncies de criminalització del moviment antituristificació

Les dues activistes detingudes dimecres al matí a Santa Maria del Camí en una operació de la Guàrdia Civil vinculada a les protestes contra la turistificació van quedar en llibertat aquest dimecres al vespre després de comparèixer davant els jutjats de Via Alemanya de Palma. La seva sortida va ser rebuda per més d'un centenar de persones concentrades davant dels jutjats, que durant hores van exigir-ne l'alliberament i van denunciar el que consideren un intent de criminalitzar la protesta en defensa del territori.
Les detencions es van produir a primera hora del matí en el marc d'un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil. Les arrestades van ser traslladades inicialment a la caserna de Marratxí i, posteriorment, a les dependències del cos al carrer Manuel Azaña de Palma. Durant l'operació, els agents també van escorcollar el domicili d'una de les activistes i es van endur material informàtic.
Ja a disposició judicial, les dues dones es van acollir al dret de no declarar. La defensa va ser assumida per l'advocat Josep de Luis, després que les famílies li demanessin que es fes càrrec del cas. Finalment, la jutgessa en va acordar la posada en llibertat, tot i que continuen investigades pels presumptes delictes de danys i organització criminal.
Des de les sis de la tarda, més d'un centenar de persones es van concentrar davant els jutjats de Via Alemanya convocades per donar suport a les detingudes. Durant la concentració es van sentir consignes com «Defensar la terra no és cap delicte» i es va reclamar l'arxivament de la causa. L'anunci de la seva posada en llibertat va ser rebut amb aplaudiments i mostres d'alegria.
En representació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol va qualificar l'operació policial i judicial de «desmesurada i fora de lloc». Segons va afirmar, l'actuació pretén «escarmentar, desmobilitzar i evitar que la gent surti al carrer i s'organitzi» davant les conseqüències del model turístic sobre l'illa.
També el diputat de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, va criticar les detencions. En un missatge adreçat al delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, va assegurar que «detenir activistes contra la turistificació és una vergonya i un atac als drets civils més bàsics» i va reclamar aclarir quina unitat de la Guàrdia Civil havia dirigit l'operació i sota quines instruccions s'havia desenvolupat.
Per la seva banda, Alerta Solidària va celebrar la posada en llibertat de les dues activistes, però va recordar que continuen investigades. L'organització antirepressiva va denunciar la imputació per danys i organització criminal i va reiterar que continuarà donant-los suport, alhora que va fer una crida a respondre col·lectivament davant el que considera una criminalització creixent dels moviments socials.
La mobilització es va dissoldre després de la sortida de les dues activistes dels jutjats, però els col·lectius convocants ja han anunciat que mantindran el suport a les investigades mentre la causa continuï oberta.
✊ PER FI LLIURES!!!— Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) July 15, 2026
Les detingudes de Santa Maria queden imputades per danys i organització criminal.
Serem al seu costat, malgrat la criminalització, i conscients del majúscul repte que entoma el jovent de l'illa. Resignar-se o lluitar❗️@menysturisme pic.twitter.com/nJmAY00zM8
Va arribant més gent als Jutjats de Via Alemanya. @AlertaSolidaria ha coordinat la resposta solidària amb @menysturisme.— Esquerra Independentista de Mallorca (@eimallorca) July 15, 2026
Crits exigint la llibertat per les detingudes, que ara mateix segueixen als jutjats. pic.twitter.com/BNXFEl74e6
Moltes persones reclamen davant els jutjats la llibertat de les dues detingudes! pic.twitter.com/eaVpmUfp6r— MENYS TURISME MÉS VIDA (@menysturisme) July 15, 2026
⛓️💥 Ara mateix, als jutjats de Palma amb les companyes de @menysturisme— Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) July 15, 2026
Clam per la llibertat de les dues detingudes d'aquest matí per part de la Guàrdia Civil.
✊🏽 Defensar la Terra no és cap delicte! pic.twitter.com/v7mLLOoMdU