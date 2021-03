Ampliació de l'aeroport

El GOB i Terraferida demanen un posicionament del govern contra els plans d'expansió aeroportuària, immobiliària i energètica d'AENA

El GOB i Terraferida exigeixen al nou Conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Martí Ribas, que fixi clarament la posició del Govern contra els plans d'expansió aeroportuària, immobiliària i energètica d'AENA. Per altra banda, consideren que cal impulsar la demanda efectiva de la gestió o cogestió aeroportuària per garantir que la planificació d'una infrasestructura tan important per a les Illes no es faci d'esquenes als interessos socials i de les pròpies polítiques del Govern que recorden, no poden obviar el seu compromís i declaració d'estat d'emergència climàtica.

Puntualitzen que la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto de Palma va interposar un recurso contenciós-administratiu en el TSJB per exigir la paralització dels projectes en marxa, com les obres de la pista nord, per comptar amb un informe d'impacte ambiental totalment obsolet i redactat fa 16 anys. Un recurs que ha estat admès a tràmit i que cal que el Govern de les Illes també tengui present en el seu posicionament davant AENA pel que fa als seus projectes d'expansió i activitats "complementàries" immobiliàries i energètiques, que ara planteja.

Segons les dues entitats ecologistes, aquesta setmana ha trascendit la notícia de les itencions per part d'AENA de seguir impulsant el seu pla inmobiliari. Ara mateix AENA està realitzant un estudi sobre la disponibilitat de sols i actius "amb alt potencial" pel desenvolupament d'activitats aeroportuàries complemetàries. Unes activitats "complementàries" que com el Parc Fotovoltaic projectat a l'Espai Lliure Públic de Son Bonet, ve a consolidar el projecte expansiu d'AENA iniciat amb el projecte i les obres de reforma i ampliació de la capacitat d'operativitat de l'aeroport de Son Sant Joan, i la proposta de parc fotovoltaic a l'espai lliure públic de Son Bonet.

Davant d'això, consideren que queda clar que AENA està en expansió i des del Govern de les Illes Balears, cal un posicionament fort contra els plans d'una infraestructura semiprivatitzada que preten sotmetre d'una manera tan exagerada els interessos territorials i socials d'aquí a l'expansió del seu negoci.