La Plataforma contra la importació de residus protesta per l'arribada dels primers camions d'Eivissa a Son Reus

Veïns de Son Sardina i membres de la Plataforma contra la Importació de Residus es van concentrar aquest dimecres a la rotonda de la carretera de Sóller, davant l'estació de Son Sardina, per mostrar el seu rebuig a l'arribada dels primers camions que transporten residus d'Eivissa destinats a la planta incineradora de Son Reus, a Mallorca, segons informa GOB Mallorca en la seva web.
Els manifestants van desplegar pancartes amb lemes com «No a la importació de residus» coincidint amb l'inici del trasllat marítim acordat pels consells insulars d'Eivissa i Mallorca. La protesta també va expressar la preocupació pel risc de contaminació després que el vaixell encarregat del transport fos retingut per Capitania Marítima.
La Plataforma contra el trasllat de residus, constituïda recentment i integrada per disset entitats veïnals i ecologistes, denuncia que el projecte incrementarà les emissions derivades de la incineració, reduirà la vida útil de l'abocador d'escòries de Mallorca i traslladarà a l'illa les conseqüències d'una gestió dels residus que considera deficient a Eivissa.
Les entitats també recorden que el GOB manté un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte de transport dels residus, admès a tràmit el passat mes de juny, i anuncien que continuaran impulsant mobilitzacions per reclamar la paralització del projecte.
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