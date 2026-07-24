La Diputació d'Alacant referma el seu suport al programa "Vacances en Pau" en una recepció als infants sahrauís

La Diputació d'Alacant ha ofert aquest divendres una recepció institucional als nens i nenes sahrauís que participen aquest estiu en el programa Vacances en Pau, acollits per famílies de diversos municipis de la demarcació.
L'acte, presidit pel president de la Diputació, Antonio Pérez, ha comptat també amb la participació de la diputada de Serveis Socials i Cooperació, María Loreto Serrano, la presidenta de la Coordinadora d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí d'Alacant, Ángela Carrillo, representants d'entitats solidàries, famílies acollidores i el delegat del Front Polisario a Alacant, Lehbib Ali Salem.
Durant la recepció, Antonio Pérez ha reiterat el compromís de la institució amb la continuïtat del programa Vacances en Pau i ha destacat que aquesta iniciativa representa «els valors de solidaritat i fraternitat» entre la societat alacantina i el poble sahrauí.
Per la seva banda, Ángela Carrillo ha agraït el suport que la Diputació i les famílies acollidores mantenen des de fa anys amb el programa i amb la causa del poble sahrauí.
El delegat del Front Polisario a Alacant, Lehbib Ali Salem, ha traslladat l'agraïment dels infants, de les seves famílies i del conjunt del poble sahrauí pel suport institucional i social rebut. També ha aprofitat la trobada per exposar la situació actual del conflicte del Sàhara Occidental i denunciar les vulneracions dels drets humans que, segons ha afirmat, es continuen produint als territoris ocupats.
El programa Vacances en Pau permet que cada estiu infants procedents dels camps de refugiats sahrauís passin els mesos de més calor acollits per famílies dels Països Catalans i de la resta de l'Estat, allunyant-se temporalment de les dures condicions de vida als campaments de Tindouf.