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Portada Política

La CUP i Comunistes de Catalunya impulsen una candidatura d'unitat popular per a les municipals de Barcelona

municipals 2027
La CUP i Comunistes de Catalunya impulsen una candidatura d'unitat popular per a les municipals de Barcelona

Les dues organitzacions formalitzen un acord polític amb la voluntat d'incorporar-hi nous col·lectius i situen l'Assemblea Popular Municipalista com a espai estable de participació dels moviments socials

16/07/2026 Política

La CUP Barcelona i Comunistes de Catalunya han formalitzat un acord polític i estratègic per impulsar una candidatura conjunta a les eleccions municipals de Barcelona del maig de 2027. L'entesa, fruit de mesos de treball compartit, vol esdevenir el punt de partida d'un projecte més ampli que incorpori altres organitzacions polítiques, col·lectius socials i persones independents amb l'objectiu de construir una alternativa d'unitat popular a la ciutat.

Les dues organitzacions defineixen el futur projecte com una candidatura municipalista, anticapitalista, sobiranista i independentista, orientada a disputar el model de ciutat que, segons denuncien, ha consolidat l'especulació immobiliària, la turistificació i l'expulsió de les classes populars dels barris.

En el comunicat conjunt, CUP i Comunistes consideren que Barcelona travessa una crisi social i urbana marcada per l'emergència habitacional, l'encariment del cost de la vida i la subordinació de les polítiques municipals als interessos del capital immobiliari, financer i turístic. Per això defensen la necessitat de construir una alternativa que situï les necessitats dels barris i dels seus veïns al centre de l'acció política.

L'Assemblea Popular Municipalista, eix del nou projecte

L'acord també consolida l'Assemblea Popular Municipalista com l'espai de participació i construcció política del projecte. La primera assemblea es va celebrar el passat 11 de juliol a La Violeta de Gràcia i va reunir activistes vinculats a moviments socials, entitats veïnals, col·lectius populars i organitzacions sindicals.

La trobada, impulsada per activistes de la ciutat amb el suport de la CUP Barcelona, Comunistes de Catalunya i Anticapitalistes, va combinar intervencions de diferents lluites socials amb espais de debat col·lectiu per començar a definir les prioritats de la futura candidatura.

Segons les organitzacions impulsores, aquest espai no tindrà un caràcter puntual sinó que esdevindrà un mecanisme estable de participació. «No s'entén una candidatura d'unitat popular sense un espai estable de participació com l'Assemblea Popular Municipalista. La candidatura no pretén substituir les lluites socials, sinó formar-ne part i posar les institucions al servei de les reivindicacions nascudes als barris», assenyalen.

Crítica al model de ciutat

El document fundacional també incorpora una crítica explícita al govern municipal de Jaume Collboni. Els impulsors consideren que l'actual executiu manté un model orientat als grans esdeveniments, al turisme i als interessos immobiliaris, mentre s'agreugen les dificultats per accedir a l'habitatge i augmenta l'expulsió de veïns dels barris populars.

Davant aquesta situació, la nova candidatura es proposa construir una alternativa que reforci els serveis públics, la participació popular i el dret a viure a la ciutat, vinculant l'acció institucional amb les reivindicacions dels moviments socials.

Presentació després de l'estiu

Les organitzacions signants han anunciat que el projecte continuarà desplegant-se durant els pròxims mesos a través de noves Assemblees Populars Municipalistes. Després de l'estiu es farà la presentació pública de la candidatura, quan es donaran a conèixer el nom definitiu del projecte, els suports polítics i socials que s'hi hagin incorporat i les persones que encapçalaran la llista per a les eleccions municipals de 2027.

La CUP i Comunistes de Catalunya asseguren que el procés continua obert i expressen la voluntat d'ampliar la candidatura amb noves organitzacions, col·lectius i persones que comparteixin l'objectiu de construir una alternativa popular per governar Barcelona.

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