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Guanyem Girona proposa dedicar un espai de la ciutat a Mon Marquès

Memòria Històrica
Guanyem Girona proposa dedicar un espai de la ciutat a Mon Marquès

La formació proposa dedicar a Mon Marquès un espai públic vinculat al món educatiu i incorporar així el seu nom al nomenclàtor de la ciutat.

Mon Marquès va tancar, amb Íngrid Guardiola, la primera llista electoral de Guanyem Girona l’any 2019.

21/07/2026 Memòria històrica

Guanyem Girona ha registrat una proposta perquè el nom de Salomó «Mon» Marquès s’incorpori al nomenclàtor de la ciutat. La formació defensa que aquest reconeixement es concreti en un espai públic de Girona i planteja que, si és possible, estigui vinculat al món educatiu, en homenatge a una trajectòria que ha deixat una empremta profunda en l’educació, la memòria democràtica i la ciutat de Girona.

Mon Marquès va ser una de les figures rellevants de l’educació catalana i una persona estretament vinculada a Girona. Va ser una figura clau en la creació i consolidació de la Universitat de Girona i va dedicar la seva vida a defensar una escola pública, crítica i compromesa amb els valors democràtics.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha destacat que «Mon Marquès va dedicar tota una vida a formar persones lliures i compromeses, i el seu llegat forma part del patrimoni educatiu i democràtic de Girona. La ciutat té el deure de recordar aquells que, com ell, ens han ajudat a construir una societat més crítica, més justa i més conscient del seu passat».

Mon Marquès també va formar part del projecte col·lectiu de Guanyem Girona. L’any 2019 va tancar, juntament amb Íngrid Guardiola, la primera candidatura electoral de la formació, un gest que simbolitzava el seu compromís amb una Girona més justa, més democràtica i més compromesa amb millorar la vida de la gent.

Des de Guanyem remarquen que Girona ha de reconèixer aquelles persones que han contribuït a construir una ciutat millor. La formació considera que dedicar un espai públic a Mon Marquès, preferentment vinculat al món educatiu, és una manera de mantenir viu el seu llegat i de transmetre’l a les generacions futures.

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