El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat l'aplicació de la llei d'amnistia als dotze encausats de l'anomenada Operació Judes en considerar que no contravé el dret de la Unió Europea ni la directiva comunitària sobre la lluita contra el terrorisme. La Gran Sala del tribunal europeu considera que l'amnistia és una competència dels estats membres i que, en aquest cas, no vulnera la normativa europea, sempre que els fets no impliquin violacions greus i intencionades dels drets humans.
La resolució segueix el criteri expressat mesos enrere per l'advocat general del TJUE i rebutja els principals arguments plantejats per les acusacions sobre una suposada incompatibilitat entre la llei espanyola d'amnistia i la política antiterrorista de la Unió Europea. El tribunal recorda que la llei ja va ser avalada pel Tribunal Constitucional espanyol i limita l'anàlisi al seu encaix amb el dret europeu.
Segons la sentència, l'amnistia pot aplicar-se a persones investigades per delictes de terrorisme quan no hi hagi condemnes fermes ni s'acreditin actes que hagin causat intencionadament greus vulneracions dels drets humans. En conseqüència, el TJUE considera que la normativa europea no impedeix extingir la responsabilitat penal en un cas com el dels CDR investigats en l'Operació Judes.
La decisió trasllada ara novament el procediment a l'Audiència Nacional, que haurà de decidir sobre l'aplicació efectiva de l'amnistia als dotze encausats. Després d'un any i mig de suspensió arran de la qüestió prejudicial elevada a Luxemburg, la causa torna als tribunals espanyols.
En un comunicat fet públic després de conèixer-se la sentència, Alerta Solidària ha celebrat el pronunciament del TJUE i ha sostingut que "no queden excuses" per aplicar la llei d'amnistia. Tot i això, l'organització ha expressat prudència davant la possibilitat que l'Audiència Nacional pugui retardar novament el procediment o plantejar nous obstacles processals.
L'organització antirepressiva també ha fet una crida a l'independentisme a mobilitzar-se al costat dels encausats per reclamar l'arxivament definitiu de la causa, que considera un "muntatge polític, mediàtic, policial i judicial", i ha reiterat la seva exigència de posar fi a la repressió contra l'independentisme.