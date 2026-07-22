El Talent Gironès Llera del Ter estrena la seva primera edició per impulsar els artistes joves de la comarca

El Talent Gironès Llera del Ter ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la seva primera edició amb una jornada inaugural celebrada als municipis de Medinyà i Cervià de Ter. El projecte, impulsat amb la col·laboració dels ajuntaments de Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Medinyà, neix amb la voluntat de donar visibilitat als artistes joves del Gironès i oferir-los oportunitats reals per créixer tant en l'àmbit artístic com professional.
Al Local Social de Medinyà van actuar Lux Umbra i Elden, que van presentar les seves propostes musicals davant del públic assistent. I a Cervià de Ter, els artistes Esgleies i Jan Moreno van actuar dins la programació del festival Les Nits de l'Adelaida, un festival referent a la comarca.
L'objectiu del Talent Gironès Llera del Ter és consolidar-se com una plataforma de referència per al talent emergent de la comarca, facilitant que els joves creadors puguin actuar en escenaris municipals, ampliar la seva experiència i connectar amb nous públics.
L'alcalde de Cervià de Ter, Guillem Surroca i Pascual, ha destacat que "acollir aquest projecte dins de Les Nits de l'Adelaida és una manera excel·lent d'obrir els nostres espais culturals als joves creadors i de contribuir a la renovació i dinamització de l'escena cultural local".
Per la seva banda, el regidor de joventut de Medinyà, Arnau Casademont Dalmau, ha assenyalat que "els municipis petits també han de tenir un paper actiu en la promoció del talent emergent. Iniciatives com aquesta permeten als joves artistes mostrar la seva feina en un entorn proper i de qualitat".
Els quatre municipis participants destaquen la importància de treballar conjuntament el territori per generar oportunitats per al jovent i reforçar la cultura de proximitat. Així, quan les administracions locals col·laboren, és possible crear projectes amb impacte real al territori i oferir experiències significatives als joves.
La Consellera comarcal, Maria Sànchez i Canaleta valora molt positivament aquesta primera jornada, que ha permès als artistes participants actuar davant de públics diversos i iniciar un procés d'acompanyament que va més enllà del concert. Aquesta primera experiència confirma la bona acollida del projecte i reforça la voluntat de consolidar una xarxa de suport a la creació jove al Gironès.
El Talent Gironès Llera del Ter continuarà el seu recorregut a finals d’estiu amb noves actuacions als municipis participants. A finals d'estiu, Sant Jordi Desvalls i Viladasens acolliran dues actuacions d'artistes joves cadascun, ampliant els espais d'exhibició i oferint noves oportunitats perquè els creadors emergents de la comarca presentin les seves propostes davant del públic. Amb aquesta nova fase, el projecte referma la seva vocació comarcal i el compromís dels municipis participants amb la promoció cultural, la participació juvenil i el desenvolupament del talent local.