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El Patronat de la Universitat Catalana d'Estiu aprova el programa de l'edició del 2026 i crea un Consell Social

UCE 2026
El Patronat de la Universitat Catalana d'Estiu aprova el programa de l'edició del 2026 i crea un Consell Social

Acció Cultural del País Valencià participa en la reunió en què s'han validat els principals acords per a la pròxima edició de la UCE, que se celebrarà del 17 al 23 d'agost a Prada de Conflent.

30/07/2026 Cultura
Acció Cultural del País Valencià (ACPV), com a membre del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu (UCE), ha participat en la reunió en què s'han aprovat els principals acords que definiran la pròxima edició de la Universitat Catalana d'Estiu.

Entre les decisions adoptades destaca l'aprovació del programa acadèmic i d'activitats de la Universitat Catalana d'Estiu 2026, que tindrà lloc del 17 al 23 d'agost a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord. La trobada anual reunirà, un any més, especialistes, representants institucionals, estudiants i membres de la societat civil al voltant de la llengua, la cultura, la ciència i els grans debats que afecten els Països Catalans.

El Patronat també ha donat llum verda al pressupost de l'exercici 2026 i ha acordat la creació del Consell Social de la Universitat Catalana d'Estiu, un nou òrgan que neix amb la voluntat d'enfortir els vincles entre la institució i les entitats, institucions i persones que hi col·laboren habitualment.

Compromís amb un espai de referència

Amb la seva participació en aquesta reunió, Acció Cultural del País Valencià ha reafirmat el seu compromís amb la Universitat Catalana d'Estiu, una institució que des de fa dècades constitueix un espai de referència per al debat intel·lectual, la formació i la promoció de la llengua i la cultura catalanes.

La UCE, fundada el 1968 en ple franquisme, s'ha consolidat com un punt de trobada dels diversos territoris dels Països Catalans, on cada estiu conflueixen activitats acadèmiques, culturals i de reflexió sobre els principals reptes socials, polítics i culturals del país.

En aquest sentit, ACPV destaca que la seva participació al Patronat respon a la voluntat de continuar reforçant aquest espai de cooperació entre els territoris de parla catalana i de contribuir a la projecció de la llengua i la cultura compartides.

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