Denuncien pintades de simbologia nazi i antisemita en habitatges vinculats a una activista detinguda a Santa Maria

Els habitatges relacionats amb la família d'una de les activistes detingudes la setmana passada en el marc de la investigació per les pintades contra diverses immobiliàries de Santa Maria del Camí (Mallorca) han aparegut aquest dilluns amb pintades de caràcter antisemita i inspiració nazi. Entre els grafits hi havia diverses estrelles de David, les paraules «jueus» i «Juden» —«jueus» en alemany— i un intent de dibuixar una esvàstica.
Segons ha explicat l'advocat de les dues activistes, Josep de Luis, la família afectada ja ha presentat una denúncia davant la Policia Local de Santa Maria del Camí perquè s'investiguin els fets. El lletrat considera que no es tracta d'un atac de caràcter personal, sinó d'una acció motivada per l'odi ideològic i la voluntat de recórrer a referents del nazisme per intimidar.
Les pintades arriben pocs dies després de la detenció de dues activistes vinculades al moviment contra la turistificació, investigades per les accions reivindicatives contra cinc immobiliàries del municipi. Diverses entitats socials, ecologistes i organitzacions polítiques de les Illes havien denunciat els darrers dies la desproporció del dispositiu policial i la criminalització del moviment en defensa del territori.
Aquest nou episodi també coincideix amb les denúncies fetes per Més per Mallorca sobre agressions homòfobes i l'aparició de simbologia nazi al municipi, fets que la formació considera indicatius d'un clima preocupant d'actuació de grups d'extrema dreta