Defensem Biblios convoca una concentració en suport dels treballadors encausats

El col·lectiu Defensem Biblios Barcelona ha convocat una concentració divendres 17 de juliol, a les 9.30 hores, davant la Ciutat de la Justícia, en suport dels treballadors de les biblioteques municipals encausats arran de les mobilitzacions laborals.
Sota el lema «Defensar les biblioteques no és cap delicte», el col·lectiu reclama l’absolució dels companys i acusa el govern del PSC a l’Ajuntament de Barcelona de recórrer a la via repressiva en lloc de buscar una sortida negociada al conflicte.
La convocatòria arriba en un moment de bloqueig de les converses entre la plantilla i el Consorci de Biblioteques. El comitè d’empresa ha denunciat que l’Ajuntament i el Consorci no es van presentar a l’acte de mediació convocat pel Departament de Treball i que condicionen la continuïtat de la negociació a la renúncia de les principals reivindicacions laborals.
Els treballadors reclamen millores en la conciliació, la reducció de les jornades de fins a onze hores, més personal i l’equiparació de les seves condicions amb les de la resta de la plantilla municipal. Les mobilitzacions s’han intensificat durant els darrers mesos amb vagues i protestes davant la manca d’acord amb el govern municipal.
Defensem Biblios considera que els encausaments busquen intimidar una plantilla mobilitzada en defensa de les seves condicions de treball i d’un servei públic que pateix manca de personal i sobrecàrrega laboral. Per aquest motiu, crida la ciutadania i els moviments socials a assistir a la concentració i a exigir l’absolució dels treballadors.