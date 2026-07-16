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Arriben les primeres multes als docents que van participar en els talls de carretera de la vaga educativa

Repressió
Arriben les primeres multes als docents que van participar en els talls de carretera de la vaga educativa

Alerta Solidària denuncia que les sancions no són pel tall de la C-16, sinó per l'estacionament dels vehicles dels manifestants al voral

16/07/2026 Drets i Llibertats

Els primers docents que van participar en els talls de carretera convocats durant la vaga educativa del passat 14 de maig han començat a rebre les notificacions de sanció. Segons han denunciat l'Assemblea Educativa de Catalunya i Alerta Solidària, les multes corresponen a la mobilització que va tallar la C-16, a l'altura de Santpedor (Bages), però no sancionen directament el tall de la via.

Les persones afectades expliquen que les denúncies fan referència a l'estacionament dels seus vehicles en un voral de la BV-4511, on, segons els Mossos d'Esquadra, dificultaven el trànsit. Alerta Solidària considera, però, que aquesta justificació és «sorprenent», ja que en aquell moment la circulació ja estava interrompuda pel mateix tall de carretera protagonitzat pels manifestants.

Segons l'organització antirepressiva, els agents dels Mossos van identificar un per un els vehicles estacionats mentre els seus propietaris participaven en la mobilització. Les denúncies han estat posteriorment tramitades per la Direcció General de Seguretat i el Servei Català de Trànsit, que han iniciat els corresponents expedients sancionadors.

Alerta Solidària denuncia que aquesta actuació respon a una estratègia d'«intimidació» contra el moviment docent i considera que s'utilitzen infraccions administratives per castigar l'exercici dels drets de vaga i manifestació. L'entitat afirma que treballa conjuntament amb la Caixa de Resistència Educativa Catalana (CREC) en la preparació de les al·legacions per demanar l'anul·lació de les sancions i anima totes les persones que rebin notificacions a posar-se en contacte amb el seu equip jurídic.

En el seu comunicat, l'organització també acusa el Departament d'Interior de mantenir una política repressiva contra les mobilitzacions socials i sosté que aquestes sancions «només poden respondre a una voluntat de castigar i intimidar» les persones que van participar en les protestes per reclamar millores per al sistema educatiu.

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