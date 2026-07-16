Alerta Solidària i Fem Catalunya Nord denuncien que la reforma sobre l'ús d'armes de la policia francesa reforça la impunitat policial

Alerta Solidària i Fem Catalunya Nord han denunciat l'aprovació, per part de l'Assemblea Nacional francesa, d'una reforma legislativa que estableix una presumpció de legitimitat de les actuacions dels agents de policia i gendarmeria quan utilitzen armes de foc. Les dues organitzacions consideren que la norma representa «un retrocés significatiu» en matèria de drets i garanties democràtiques i alerten que reforça la impunitat policial.
La reforma va ser aprovada amb 313 vots a favor i 199 en contra i encara haurà de completar la seva tramitació al Senat francès. El text introdueix una presumpció legal segons la qual les actuacions dels agents armats es consideren ajustades a dret, un canvi que, segons els seus promotors, pretén oferir més seguretat jurídica als cossos policials.
Alerta Solidària i Fem Catalunya Nord, però, sostenen que aquesta modificació altera un principi essencial de l'Estat de dret. Segons expliquen, serà molt més difícil investigar d'ofici casos de lesions greus o morts provocades per armes policials, ja que la nova regulació desplaça el pes de la prova i reforça la presumpció de legalitat de les actuacions dels agents.
Les dues organitzacions defensen que hauria de ser l'Estat qui acredités la correcció de l'actuació policial, i no les víctimes qui haguessin de demostrar-ne la il·legalitat. Recorden que els poders públics disposen dels mitjans tècnics per documentar totes les actuacions policials, especialment aquelles en què es fa ús d'armes de foc, i consideren que invertir la càrrega de la prova debilita els mecanismes de control democràtic sobre les forces de seguretat.
En el seu posicionament, les entitats també afirmen que la reforma consolida una situació que, segons elles, ja existia de facto. Consideren que la nova llei reforçarà la manca de rendició de comptes dels cossos policials i reduirà encara més les possibilitats de fiscalització, tant interna com externa.
Denúncia d'una deriva autoritària
Alerta Solidària i Fem Catalunya Nord emmarquen aquesta reforma dins d'un context més ampli que qualifiquen de «deriva autoritària» de l'Estat francès. Segons les dues organitzacions, la norma no contribueix a restablir la confiança entre la ciutadania i els cossos policials, sinó que aprofundeix la desconfiança i reforça una política basada en la seguretat i el control social.
En el comunicat, també relacionen aquesta reforma amb l'ascens de l'extrema dreta francesa i denuncien que el debat públic sobre seguretat serveix sovint per desviar l'atenció de les desigualtats socials i econòmiques.
Finalment, Alerta Solidària i Fem Catalunya Nord fan una crida a organitzar-se «per la llibertat i pels drets socials i nacionals» i adverteixen que aquesta reforma representa un nou pas en la consolidació d'un model que, al seu parer, redueix les garanties democràtiques i incrementa la impunitat de les forces policials.