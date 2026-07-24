Alerta Solidària denuncia cinc anys i mig de "repressió sense proves" després de l'absolució de quatre manifestants

Alerta Solidària ha celebrat l'absolució de quatre manifestants jutjats pels fets ocorreguts la nit del 18 de febrer de 2021, en el marc de les mobilitzacions contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. La Secció 22a de l'Audiència Provincial de Barcelona ha descartat les acusacions de desordres públics agreujats, atemptat a l'autoritat i danys continuats, malgrat que la Fiscalia va mantenir fins al final del judici peticions de cinc anys i de vuit anys i mig de presó per als quatre encausats.
En un comunicat, l'organització antirepressiva destaca que la resolució judicial és especialment contundent en assenyalar les mancances de la investigació policial i la inexistència de proves que permetessin atribuir els fets als acusats. Segons recorda, el tribunal conclou que no es va poder acreditar que les persones detingudes fossin les autores de cap delicte i que tampoc existien elements per responsabilitzar-les dels desperfectes ocasionats als vehicles policials.
La sentència recull que els mateixos agents van reconèixer durant el judici que les furgonetes policials presumptament danyades van continuar intervenint en dispositius desplegats durant diversos dies de mobilitzacions. Per aquest motiu, els magistrats assenyalen que els desperfectes podien haver-se produït en qualsevol d'aquelles actuacions i no es podien vincular als quatre encausats.
La resolució també qüestiona la instrucció del cas. Els magistrats Juli Solaz Ponsirenas, José Ignacio Vicente Pelegrini i Javier Ruiz Pérez consideren que les imputacions haurien d'haver donat lloc a diversos procediments independents i no haver estat agrupades en una única acta policial i una sola causa penal. La sentència qualifica aquesta manera de procedir de "legalment dubtosa" i apunta que només s'explica per la manca d'elements probatoris per atribuir de manera individualitzada una conducta delictiva a cadascun dels acusats. Igualment, destaca que ni durant la instrucció ni durant el judici es va acreditar cap relació entre els quatre detinguts ni cap actuació concertada, un extrem que els mateixos agents policials van acabar admetent.
Per a Alerta Solidària, aquesta absolució tanca un nou cas de repressió contra persones detingudes "a l'atzar", que durant cinc anys i mig han hagut de conviure amb l'amenaça de penes de presó d'entre cinc i vuit anys i mig sense que s'hagi pogut demostrar cap responsabilitat penal. L'organització denuncia que, malgrat les contradiccions i les febleses de l'acusació evidenciades durant el judici, la Fiscalia va mantenir íntegrament les seves peticions de condemna fins al darrer moment.
En aquest sentit, l'entitat es pregunta qui assumirà responsabilitats pel patiment causat als encausats i reclama una revisió dels mecanismes que, segons denuncia, continuen permetent procediments penals sostinguts sense proves suficients.
Finalment, Alerta Solidària ha agraït la tasca de la xarxa de suport que va activar-se des del mateix moment de les detencions i va permetre donar assistència jurídica immediata als encausats. També ha volgut recordar Pablo Hasél, que continua empresonat cinc anys i mig després del seu ingrés a presó. Segons l'organització, aquest fet posa de manifest que les promeses de reformes legislatives, amnisties i indults no han comportat canvis estructurals en la resposta repressiva de l'Estat