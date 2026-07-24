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Acció Ecologista-Agró denuncia les obres al carril bici del Saler per l'impacte ambiental i el risc de perdre la certificació EuroVelo 8

Carril bici
Acció Ecologista-Agró denuncia les obres al carril bici del Saler per l'impacte ambiental i el risc de perdre la certificació EuroVelo 8

'entitat reclama la paralització immediata dels treballs i ha presentat denúncies davant sis conselleries per possibles afectacions ambientals, sanitàries i econòmiques.

24/07/2026 Territori

Acció Ecologista-Agró ha denunciat davant sis conselleries de la Generalitat Valenciana les obres que s'estan executant al carril bici de la CV-500, entre la Punta i el nou llit del Túria, per considerar que comporten greus impactes ambientals i sanitaris, un possible malbaratament de fons públics i el risc de perdre la certificació internacional de l'itinerari cicloturístic EuroVelo 8.

Segons l'entitat, la substitució del sòl natural i la vegetació dels marges per una capa de formigó pot alterar el drenatge natural de l'aigua i incrementar el risc d'inundacions en l'entorn del Parc Natural de l'Albufera. També alerta que l'eliminació de l'arbratge farà desaparèixer la funció de pantalla acústica i de protecció davant la contaminació atmosfèrica de la CV-500, alhora que reduirà l'ombra i el confort tèrmic de les persones que utilitzen aquest itinerari a peu o en bicicleta.

Agró considera igualment que les obres afecten la connectivitat ecològica de l'espai i eliminen un refugi per a la biodiversitat. L'entitat recorda que fa cinc o sis anys un projecte similar ja va haver de ser rectificat després que s'obligués la constructora a retirar el formigó, reposar la terra vegetal i replantar arbres.

En la denúncia presentada davant la Conselleria d'Economia, l'organització també qüestiona l'ús dels recursos públics destinats al contracte de manteniment adjudicat a l'empresa Pavasal. Segons sosté, la desaparició definitiva de la vegetació podria respondre a la voluntat d'eliminar les tasques periòdiques de conservació previstes en el contracte.

Finalment, Acció Ecologista-Agró adverteix que les actuacions poden comprometre la continuïtat del tram dins de l'itinerari cicloturístic internacional EuroVelo 8, una certificació que, assegura, ja ha motivat advertiments dels responsables de la xarxa europea a la Generalitat.

Davant aquesta situació, l'entitat reclama la paralització immediata de les obres, una inspecció tècnica sobre el terreny, una avaluació dels impactes ambientals i sanitaris i una fiscalització de les partides pressupostàries destinades a aquesta actuació.

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