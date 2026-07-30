Acció Cultural del País Valencià estudia amb l'AMI estendre la campanya «Municipis per la Llengua» al País Valencià

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han iniciat contactes per estudiar l'extensió de la campanya «Municipis per la Llengua» al País Valencià. La junta d'ACPV s'ha reunit amb el vicepresident de l'AMI, Jordi Gaseni, per conèixer de primera mà aquesta iniciativa i explorar possibles vies de col·laboració entre les dues entitats.
Durant la trobada, els representants d'ACPV i de l'AMI han compartit la seva anàlisi sobre la situació social de la llengua i han coincidit en la necessitat de reforçar el paper dels ajuntaments com a administracions de proximitat en la promoció de l'ús del valencià.
Les dues entitats consideren que els municipis poden tenir un paper determinant en l'impuls de polítiques lingüístiques que afavoreixin la presència de la llengua pròpia tant en l'administració local com en l'espai públic, el comerç, la cultura i la vida quotidiana.
Una campanya impulsada des del món local
La campanya «Municipis per la Llengua», promoguda per l'AMI, pretén implicar els ajuntaments en la defensa i promoció del català mitjançant l'adopció de compromisos concrets per fomentar-ne l'ús social i garantir els drets lingüístics de la ciutadania.
En els darrers mesos, la iniciativa s'ha presentat en diversos territoris dels Països Catalans amb la participació d'institucions municipals, entitats cíviques i representants del món cultural i de la normalització lingüística.
Cooperació entre territoris
Per la seva banda, Acció Cultural del País Valencià, fundada el 1971, treballa des de fa més de mig segle en la defensa de la llengua i la cultura valencianes mitjançant activitats culturals, campanyes de sensibilització i iniciatives en favor dels drets lingüístics.
Segons les dues entitats, els governs locals poden esdevenir una eina fonamental per garantir la vitalitat del valencià en un context marcat pels reptes que afronta la llengua tant en l'àmbit social com institucional.
La reunió ha conclòs amb el compromís de mantenir oberta aquesta línia de treball i estudiar futures accions conjuntes que permetin adaptar la campanya «Municipis per la Llengua» a la realitat del País Valencià.
L'encontre també s'emmarca en la voluntat d'Acció Cultural del País Valencià de reforçar la cooperació amb entitats dels diferents territoris de parla catalana i d'impulsar iniciatives compartides que contribueixin a incrementar l'ús social de la llengua des de l'àmbit municipal.