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.La campanya per preservar la finca de la Selva a Barcelona supera les 300 signatures

finca modernista de la Selva
.La campanya per preservar la finca de la Selva a Barcelona supera les 300 signatures

La finca de la Selva, entre el Guinardó i la Font d'en Fargues, és considerada pel veïnat un dels darrers grans espais verds d'Horta-Guinardó.

13/07/2026 Cultura

La campanya ciutadana per preservar íntegrament la finca modernista de la Selva, situada entre els barris del Guinardó i la Font d'en Fargues de Barcelona, ha superat les 300 signatures i continua recollint adhesions.

Les entitats impulsores reclamen que els prop de 13.000 metres quadrats de la finca es destinin íntegrament a jardins públics i rebutgen el projecte municipal que preveu construir-hi una residència privada. Consideren que la Selva és un dels darrers grans espais verds del districte d'Horta-Guinardó i en reivindiquen el valor ambiental, patrimonial i social.

La campanya continua oberta amb l'objectiu d'ampliar el suport ciutadà i demanar a l'Ajuntament que garanteixi la preservació íntegra d'aquest espai.

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