La campanya ciutadana per preservar íntegrament la finca modernista de la Selva, situada entre els barris del Guinardó i la Font d'en Fargues de Barcelona, ha superat les 300 signatures i continua recollint adhesions.
Les entitats impulsores reclamen que els prop de 13.000 metres quadrats de la finca es destinin íntegrament a jardins públics i rebutgen el projecte municipal que preveu construir-hi una residència privada. Consideren que la Selva és un dels darrers grans espais verds del districte d'Horta-Guinardó i en reivindiquen el valor ambiental, patrimonial i social.
La campanya continua oberta amb l'objectiu d'ampliar el suport ciutadà i demanar a l'Ajuntament que garanteixi la preservació íntegra d'aquest espai.