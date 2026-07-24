Els Sopars Estellés ja han posat en marxa una nova edició i, de mica en mica, van configurant el calendari d'actes que, durant els mesos de setembre i octubre, retran homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés en municipis d'arreu del País Valencià.
L'organització ja ha anunciat un primer conjunt de poblacions que acolliran aquesta celebració popular de la literatura, la llengua i la cultura, tot i que la programació continuarà ampliant-se les pròximes setmanes amb noves convocatòries que encara estan pendents de confirmació.
Entre les cites destacades hi ha el Sopar Estellés de València, que se celebrarà el 17 de setembre a les 19.30 hores. La vetllada inclourà un concert de la cantautora Eva Gómez i tindrà una dimensió nacional gràcies a diverses connexions en directe amb Andorra, Barcelona i Mallorca, amb l'objectiu de visualitzar els vincles culturals entre els diferents territoris de parla catalana i reforçar el caràcter compartit de l'homenatge al poeta de Burjassot.
L'acte compta amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, l'Obra Cultural Balear, el PEN Català, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i ACICOM, entitats que donen suport a una iniciativa que combina poesia, música i convivència al voltant de la figura de Vicent Andrés Estellés.
Els Sopars Estellés, nascuts com una iniciativa popular inspirada en els sopars Burns escocesos, s'han consolidat com una de les principals celebracions cíviques de la literatura catalana al País Valencià. Any rere any, centenars de persones es reuneixen al voltant d'una taula per llegir poemes, compartir música i reivindicar la llengua i la cultura catalanes des d'una perspectiva festiva i participativa.
L'organització anima la ciutadania a consultar el calendari d'activitats i a participar en el Sopar Estellés més proper. També ha avançat que en les pròximes setmanes s'anunciaran noves dates i nous municipis, ampliant així una programació que tornarà a convertir places, carrers i espais de trobada en escenaris de poesia, cultura i país.