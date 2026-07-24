Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Lletres

.Els Sopars Estellés ja escalfen motors amb desenes de convocatòries arreu del País Valencià

.Els Sopars Estellés ja escalfen motors amb desenes de convocatòries arreu del País Valencià

La iniciativa tornarà a omplir places i espais públics de poesia, música i cultura compartida durant els mesos de setembre i octubre, amb un acte central a València connectat amb Andorra, Barcelona i Mallorca.


24/07/2026 Lletres

Els Sopars Estellés ja han posat en marxa una nova edició i, de mica en mica, van configurant el calendari d'actes que, durant els mesos de setembre i octubre, retran homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés en municipis d'arreu del País Valencià.

L'organització ja ha anunciat un primer conjunt de poblacions que acolliran aquesta celebració popular de la literatura, la llengua i la cultura, tot i que la programació continuarà ampliant-se les pròximes setmanes amb noves convocatòries que encara estan pendents de confirmació.

Entre les cites destacades hi ha el Sopar Estellés de València, que se celebrarà el 17 de setembre a les 19.30 hores. La vetllada inclourà un concert de la cantautora Eva Gómez i tindrà una dimensió nacional gràcies a diverses connexions en directe amb Andorra, Barcelona i Mallorca, amb l'objectiu de visualitzar els vincles culturals entre els diferents territoris de parla catalana i reforçar el caràcter compartit de l'homenatge al poeta de Burjassot.

L'acte compta amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, l'Obra Cultural Balear, el PEN Català, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i ACICOM, entitats que donen suport a una iniciativa que combina poesia, música i convivència al voltant de la figura de Vicent Andrés Estellés.

Els Sopars Estellés, nascuts com una iniciativa popular inspirada en els sopars Burns escocesos, s'han consolidat com una de les principals celebracions cíviques de la literatura catalana al País Valencià. Any rere any, centenars de persones es reuneixen al voltant d'una taula per llegir poemes, compartir música i reivindicar la llengua i la cultura catalanes des d'una perspectiva festiva i participativa.

L'organització anima la ciutadania a consultar el calendari d'activitats i a participar en el Sopar Estellés més proper. També ha avançat que en les pròximes setmanes s'anunciaran noves dates i nous municipis, ampliant així una programació que tornarà a convertir places, carrers i espais de trobada en escenaris de poesia, cultura i país.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Membres de la CACGI tallen l'accés a les ruïnes d'Empùries on s'ha de reunir avui els Borbons
  2. Boicot, talls de carretera i estelades per mar: l'antimonarquisme planta cara a la visita dels Borbons a Empúries
  3. Via Laietana 43 torna a omplir-se per exigir la sortida de la Policia espanyola
  4. El Pi de les Tres Branques tornarà a reunir l'independentisme
  5. L'ANC protesta contra la visita de Felipe VI al Liceu i denuncia que la monarquia «no té cap legitimitat a Catalunya»
  6. De la Ciutadella a Via Laietana: els símbols del poder no cauen sols
  7. 42è Aniversari de la mort del lluitador independentista Toni Villaescusa
  8. La 58a Universitat Catalana d'Estiu sota el lema «Països Catalans més que mai: desenvolupament o progrés»
  9. La Ràpita instal·larà una pantalla gegant a la plaça 1r d'Octubre per seguir la final del Mundial entre Espanya i Argentina
  10. Ramon Usall: "Existeixen pocs instruments d'espanyolització més eficaços que la selecció espanyola de futbol"
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid