"El Diari de Barcelona", portaveu d'Estat Català, reconstruïa la derrota del cop militar del 19 de juliol

Només tres dies després de la derrota del cop d'estat a Barcelona, el Diari de Barcelona, convertit durant els primers mesos de la Guerra Civil en portaveu d'Estat Català, publicava una extensa reconstrucció de la jornada del 19 de juliol de 1936, quan les forces revoltades van ser derrotades als carrers de la capital catalana.
Amb el títol «Resum dels fets de diumenge», la crònica segueix el desenvolupament dels combats gairebé de manera cronològica. El relat s'inicia amb la sortida, de matinada, de les tropes de la caserna de Pedralbes en direcció al centre de Barcelona. Els primers objectius dels militars revoltats van ser la plaça de la Universitat i la plaça de Catalunya, on intentaven assegurar el control dels principals centres neuràlgics de la ciutat.
La narració dedica una atenció especial a la lluita per la Telefònica. Segons el diari, els oficials rebels van aconseguir ocupar inicialment l'edifici després de fer creure als seus defensors que actuaven en defensa de la República. Tanmateix, la resistència organitzada pels guàrdies d'assalt i les milícies populars acabaria revertint la situació.
El relat descriu també la construcció de barricades a diversos barris, especialment a la Creu Coberta, per impedir l'avanç de les columnes militars, així com els combats a la plaça de la Universitat, la plaça de Catalunya, el passeig de Gràcia, la Via Laietana i els accessos a la Comissaria General d'Ordre Públic.
A mesura que avançava la jornada, els revoltats van anar quedant aïllats. El diari explica com les forces lleials a la República, integrades per guàrdies d'assalt, guàrdies civils que no s'havien sumat a la rebel·lió i milicians de diverses organitzacions antifeixistes, van recuperar progressivament els punts estratègics de la ciutat i van iniciar l'ocupació de les casernes que encara resistien.
La crònica conclou amb la rendició dels darrers focus rebels i la captura del general Manuel Goded, enviat des de Mallorca per dirigir la insurrecció a Catalunya, un fet que simbolitzava el fracàs definitiu del cop militar a Barcelona.
En coherència amb la seva nova línia editorial, el Diari de Barcelona. Portaveu d'Estat Català destaca també la participació dels militants d'aquesta organització en diferents episodis dels combats. Entre altres accions, atribueix a membres d'Estat Català la captura d'un camió d'Intendència armat amb una metralladora a la plaça de Catalunya i la detenció de diversos oficials rebels.
Publicada només tres dies després dels esdeveniments, aquesta crònica constitueix una font documental de gran interès per conèixer com es van viure i interpretar, des d'una de les forces que participaren en la defensa de Barcelona, les hores decisives del 19 de juliol de 1936.