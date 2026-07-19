Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

"El Diari de Barcelona", portaveu d'Estat Català, reconstruïa la derrota del cop militar del 19 de juliol

Cop militar feixista
"El Diari de Barcelona", portaveu d'Estat Català, reconstruïa la derrota del cop militar del 19 de juliol

L'edició del 22 de juliol de 1936 oferia un ampli resum dels combats que van impedir el triomf de la insurrecció militar a Barcelona

19/07/2026 Política

Només tres dies després de la derrota del cop d'estat a Barcelona, el Diari de Barcelona, convertit durant els primers mesos de la Guerra Civil en portaveu d'Estat Català, publicava una extensa reconstrucció de la jornada del 19 de juliol de 1936, quan les forces revoltades van ser derrotades als carrers de la capital catalana.

Amb el títol «Resum dels fets de diumenge», la crònica segueix el desenvolupament dels combats gairebé de manera cronològica. El relat s'inicia amb la sortida, de matinada, de les tropes de la caserna de Pedralbes en direcció al centre de Barcelona. Els primers objectius dels militars revoltats van ser la plaça de la Universitat i la plaça de Catalunya, on intentaven assegurar el control dels principals centres neuràlgics de la ciutat.

La narració dedica una atenció especial a la lluita per la Telefònica. Segons el diari, els oficials rebels van aconseguir ocupar inicialment l'edifici després de fer creure als seus defensors que actuaven en defensa de la República. Tanmateix, la resistència organitzada pels guàrdies d'assalt i les milícies populars acabaria revertint la situació.

El relat descriu també la construcció de barricades a diversos barris, especialment a la Creu Coberta, per impedir l'avanç de les columnes militars, així com els combats a la plaça de la Universitat, la plaça de Catalunya, el passeig de Gràcia, la Via Laietana i els accessos a la Comissaria General d'Ordre Públic.

A mesura que avançava la jornada, els revoltats van anar quedant aïllats. El diari explica com les forces lleials a la República, integrades per guàrdies d'assalt, guàrdies civils que no s'havien sumat a la rebel·lió i milicians de diverses organitzacions antifeixistes, van recuperar progressivament els punts estratègics de la ciutat i van iniciar l'ocupació de les casernes que encara resistien.

La crònica conclou amb la rendició dels darrers focus rebels i la captura del general Manuel Goded, enviat des de Mallorca per dirigir la insurrecció a Catalunya, un fet que simbolitzava el fracàs definitiu del cop militar a Barcelona.

En coherència amb la seva nova línia editorial, el Diari de Barcelona. Portaveu d'Estat Català destaca també la participació dels militants d'aquesta organització en diferents episodis dels combats. Entre altres accions, atribueix a membres d'Estat Català la captura d'un camió d'Intendència armat amb una metralladora a la plaça de Catalunya i la detenció de diversos oficials rebels.

Publicada només tres dies després dels esdeveniments, aquesta crònica constitueix una font documental de gran interès per conèixer com es van viure i interpretar, des d'una de les forces que participaren en la defensa de Barcelona, les hores decisives del 19 de juliol de 1936.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Membres de la CACGI tallen l'accés a les ruïnes d'Empùries on s'ha de reunir avui els Borbons
  2. Boicot, talls de carretera i estelades per mar: l'antimonarquisme planta cara a la visita dels Borbons a Empúries
  3. La Fundació Reeixida reivindica els 43 independentistes morts i ferits durant la resistència al cop d'estat del 18 de juliol de 1936
  4. L'ANC protesta contra la visita de Felipe VI al Liceu i denuncia que la monarquia «no té cap legitimitat a Catalunya»
  5. Xavier Barberà: «Els independentistes també lluitem pel nostre alliberament de classe»
  6. Ramon Usall: "Existeixen pocs instruments d'espanyolització més eficaços que la selecció espanyola de futbol"
  7. La 58a Universitat Catalana d'Estiu sota el lema «Països Catalans més que mai: desenvolupament o progrés»
  8. El Pi de les Tres Branques tornarà a reunir l'independentisme
  9. Homenatge als "Patriotes" que fa seixanta anys van segrestar la Mare de Déu de Núria per desafiar el franquisme
  10. Accions de protesta contra CaixaBank (patrons de la Fundación Princesa de Girona) i la mateixa seu de la FPdGi una setmana abans dels actes Borbònics a Catalunya
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid