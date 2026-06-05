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Més de 250 periodistes impulsen un manifest en defensa del periodisme davant els atacs de l'extrema dreta

Sense periodisme no hi ha democràcia
Més de 250 periodistes impulsen un manifest en defensa del periodisme davant els atacs de l'extrema dreta

Més de 250 periodistes, juntament amb una àmplia representació de mitjans de comunicació, entitats professionals i organitzacions de la societat civil dels Països Catalans, han impulsat el manifest «Sense periodisme no hi ha democràcia». La iniciativa denuncia l'augment dels atacs de l'extrema dreta contra els professionals de la informació i reivindica el periodisme com una eina essencial per garantir una societat lliure, crítica i democràtica.

05/06/2026 Comunicació

El Grup de Periodistes Ramon Barnils, juntament amb el Sindicat de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, la Unió de Periodistes Valencians, l'Associació Catalana de Premsa Comarcal i el Col·lectiu Ciutadella, han presentat el manifest «Sense periodisme no hi ha democràcia», una iniciativa que ja compta amb més de 250 adhesions individuals de periodistes i el suport de nombroses entitats, mitjans i organitzacions dels Països Catalans.

Els promotors alerten d'una ofensiva creixent de l'extrema dreta contra els professionals de la informació i els mitjans de comunicació. Segons el manifest, les campanyes d'assetjament digital, els assenyalaments públics i la difusió de discursos de desconfiança cap al periodisme s'han convertit en una estratègia sistemàtica per desacreditar la funció social dels mitjans i erosionar la qualitat democràtica.

Entre els signants hi ha periodistes com Mònica Terribas, Xavier Graset, Txell Feixas, Manel Alías, Laura Rosel, Vicent Partal, Núria Cadenes, Agnès Marquès i Empar Marco, entre d'altres.

El text defensa que l'autocrítica és necessària dins la professió, però rebutja que aquesta pugui ser utilitzada per justificar els atacs organitzats contra els mitjans. En aquest sentit, reivindica el periodisme com una eina imprescindible per a la construcció de societats lliures, crítiques i ben informades.

El manifest també reclama a les institucions mecanismes efectius de protecció davant l'assetjament digital i exigeix responsabilitats a les plataformes tecnològiques que amplifiquen o monetitzen discursos d'odi contra professionals de la informació.

La iniciativa ha rebut el suport de mitjans com VilaWeb, La Directa, El Temps, CRÍTIC, dBalears, Sàpiens o Ràdio Arrels, així com d'entitats de la societat civil com Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear.

Amb el lema «Sense periodisme no hi ha democràcia», els impulsors fan una crida a construir un front comú en defensa de la llibertat d'informació, la qualitat democràtica i el dret de la ciutadania a rebre informació rigorosa i contrastada.

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