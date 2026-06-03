Guanyem Girona reivindica haver posat la ciutat en marxa i defensa consolidar el canvi el 2027

Guanyem Girona ha celebrat aquest dimarts un acte polític obert a la ciutadania per fer balanç dels tres anys al capdavant del govern de la ciutat i reivindicar la necessitat de consolidar el canvi iniciat aquest mandat. Celebrat a un any de les properes eleccions municipals, l’acte ha servit per compartir una mirada sobre el present i el futur de Girona i ha aplegat persones d’arreu de la ciutat.
L’acte ha combinat una conversa amb l’alcalde de Girona i cap de llista de Guanyem Girona a les eleccions municipals de 2027, Lluc Salellas i Vilar, i una intervenció final per compartir balanç i reptes de futur. En la conversa hi han participat tres veïns i veïnes de la ciutat: la Txell, de Sant Narcís; en Frankie, de la Devesa; i la Isabel, de l’Eixample, que han aportat mirades diferents sobre Girona a partir de qüestions vinculades al dia a dia i als principals reptes dels pròxims anys.
Durant la seva intervenció, Salellas ha defensat que aquests tres anys han servit per posar Girona en marxa després d’un període d’estancament i recuperar una ciutat amb ambició transformadora.
L’alcalde ha situat l’habitatge com una de les principals apostes polítiques de Guanyem des de l’entrada de la formació al consistori l’any 2019 i ha reivindicat haver contribuït a canviar el rumb de les polítiques d’habitatge després de més de quinze anys sense promocions d’habitatge assequible a la ciutat. En aquest sentit, ha defensat que Guanyem va situar l’habitatge al centre del debat polític primer des de l’oposició i ara des del govern.
Salellas ha destacat que aquest canvi ja es comença a materialitzar amb noves promocions d’habitatge assequible, la compra d’habitatges per ampliar el parc públic i mesures per garantir l’ús social i veïnal de l’habitatge com la regulació dels habitatges d’ús turístic. Actualment, ha remarcat, hi ha 770 habitatges en marxa i 800 més previstos per als pròxims anys.
L’alcalde també ha reivindicat haver desencallat projectes que la ciutat feia més d’una dècada que esperava i haver iniciat una nova etapa de transformació urbana que marcarà els anys que venen. En aquest sentit, ha destacat projectes com el nou Trueta, la plaça Espanya, la plaça Catalunya, el carrer Barcelona, el carrer de la Creu, el Pla de Barris al Pont Major, la coberta de Fontajau o la passera Cristina Cervià.
Salellas ha defensat que aquests anys també han servit per avançar cap a una ciutat que prioritzi les persones i millori la vida quotidiana als barris, amb actuacions vinculades a la recuperació d’espai públic per a les persones, nous espais de trobada i convivència, i entorns escolars més segurs, saludables i jugables.
L’alcalde ha reivindicat també una manera de governar centrada en Girona i en les necessitats del dia a dia, apostant per una ciutat connectada amb el seu entorn, amb ambició de capital i amb voluntat de preservar allò que la fa singular. En aquest sentit, ha defensat una Girona plena de vida, que reforci el català, els barris i el sentiment de pertinença i que no acabi convertida en una ciutat grisa, resignada i sense projecte col·lectiu.
«Fa tres anys ens vam presentar amb una idea molt clara: fer un govern centrat en Girona i en millorar la vida de la seva gent. Una ciutat amb més habitatge, amb espai públic per a les persones i pensada per viure-hi. Avui aquest canvi ja està en marxa i ara toca consolidar aquest canvi», ha afirmat.
En aquest sentit, Guanyem Girona ha fixat l’horitzó a les eleccions municipals de 2027 després d’haver anunciat el passat mes d’abril la candidatura de Lluc Salellas i Vilar per revalidar l’alcaldia aconseguida l’any 2023. La formació ha defensat que l’objectiu és consolidar el canvi iniciat des del govern municipal i continuar millorant la vida dels gironins i gironines.
«Hem demostrat que Girona pot avançar i que els canvis són possibles. Ara toca consolidar aquest canvi perquè la ciutat continuï transformant-se i no es torni a aturar».