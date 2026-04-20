Guanyem proposa avançar cap a una transformació del sistema alimentari de làrea urbana de Girona

Guanyem Girona ha celebrat aquest dijous un nou acte del cicle “Millorem la vida”, centrat en la sobirania alimentària i els reptes de transformar el sistema alimentari de la ciutat i la seva àrea urbana. La jornada, que ha tingut lloc al Centre Cultural La Mercè, ha servit per posar en comú diagnosi, propostes i experiències que Guanyem ha impulsat des del govern municipal.
L’acte ha comptat amb la participació d’Enric Cassú, investigador de la Universitat de Girona; Raquel Díaz, membre d’Espigoladors; Adrià Auladell, membre de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial; i Sergi Cot, regidor d’Acció Climàtica per Guanyem Girona.
Durant la sessió, Guanyem ha defensat que l’alimentació ha de tornar a ser una qüestió central de política pública. En aquest sentit, Adrià Auladell ha reforçat a la formació alertant de les contradiccions del sistema actual: «Mentre la compra s’encareix i la pagesia s’empobreix, hi ha qui fa negoci amb l’alimentació. Cal garantir preus justos i el dret a l’alimentació ha de ser una prioritat com ho és la sanitat o l’educació».
També s’ha subratllat que aquest debat no parteix de zero, sinó que a Girona ja s’estan impulsant polítiques concretes des del govern municipal. Enric Cassú ha posat en valor algunes d’aquestes iniciatives: «El projecte de reaprofitament alimentari a les escoles, amb les neveres d’aprofitament alimentari, és un bon començament per avançar cap a la sobirania alimentària».
En la mateixa línia, el regidor Sergi Cot ha reivindicat l’estratègia impulsada des de l’Ajuntament per reduir el malbaratament i avançar cap a un model més just: «Amb l’estratègia “Menys malbaratament, més sobirania”, a Girona impulsarem iniciatives com les neveres de profit per aprofitar els excedents dels menjadors escolars i l’espigolament per reduir el malbaratament alimentari».
L’acte també ha servit per posar en valor la feina que entitats i projectes del territori ja estan fent en aquesta direcció. Raquel Díaz ha destacat la col·laboració amb la ciutat des de l'entrada de Guanyem al govern: «Fa tres anys que treballem conjuntament a Girona. Aquest mes, a Montjuïc, espigolarem prunes i, des d’Espigoladors, en farem productes per donar-los una segona vida».
Durant el debat s’ha posat de manifest que el sistema alimentari actual presenta desequilibris estructurals importants, com la pèrdua de pagesia, la dependència de grans cadenes de distribució o el malbaratament alimentari. Davant d’això, Guanyem defensa la necessitat de reforçar la producció local, impulsar circuits curts de comercialització i millorar la coordinació entre tots els actors implicats.
La formació també ha insistit en la necessitat de treballar en clau d’àrea urbana, connectant Girona amb els municipis del seu entorn per construir un sistema alimentari més resilient i arrelat al territori.
Amb aquest acte, Guanyem Girona reafirma el seu compromís de continuar impulsant, des del govern, polítiques que avancin cap a la sobirania alimentària i que contribueixin a millorar la vida de la gent.