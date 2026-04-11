L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha anunciat que es tornarà a presentar com a candidat de Guanyem Girona a les eleccions municipals del 2027, amb l’objectiu de revalidar l’alcaldia i consolidar el projecte de govern iniciat el 2023.
Salellas ha fet públic l’anunci aquest dissabte durant una conversa-vermut centrada en els reptes i el futur de la ciutat. Segons ha explicat, encapçalarà la candidatura per “consolidar el projecte de govern” i continuar amb la “transformació de la ciutat”.
La decisió neix a proposta de la militància de Guanyem Girona i ha estat validada en una assemblea celebrada aquesta setmana, que ha destacat positivament tant l’acció de govern com el lideratge de l’actual alcalde.
La formació es fixa com a objectiu tornar a assolir l’alcaldia per consolidar el canvi de rumb iniciat aquest mandat i culminar els projectes en marxa. En aquest sentit, Salellas ha defensat que la ciutat necessita “més anys de govern de Guanyem” per aprofundir en les transformacions iniciades, especialment en àmbits com l’habitatge, la transformació urbana i els serveis públics. “Els canvis volen temps”, ha remarcat.
L’habitatge és un dels eixos centrals del seu projecte. L’alcalde ha reivindicat el paper capdavanter del consistori en aquest àmbit i ha defensat la necessitat d’ampliar les polítiques d’habitatge públic per garantir el dret a viure a la ciutat.
Paral·lelament, ha apostat per avançar cap a una Girona “plena de vida”, amb més espai públic per a les persones, carrers pacificats i una mobilitat més sostenible. En aquest marc, ha destacat iniciatives com la Girocleta, la creació de noves centralitats als diferents punts de la ciutat i les actuacions de pacificació de carrers i entorns escolars.
Salellas també ha posat l’accent en la necessitat de preservar la identitat pròpia de la ciutat com a element clau per afrontar els reptes de futur, així com en el reforç de les polítiques socials i climàtiques per reduir desigualtats.
“No ha estat un mandat fàcil, però el compromís amb Girona i amb el projecte de Guanyem em dona energia per continuar”, ha afirmat.
Pel que fa a la candidatura, Guanyem Girona definirà durant aquest any la resta de la llista, que combinarà continuïtat i renovació amb la voluntat de revalidar un govern que consideren “solvent, proper i compromès”.
Malgrat l’anunci, l’alcalde ha assegurat que es manté “centrat en governar” i en desplegar les polítiques iniciades: “Hem fet molta feina i en queda molta per fer”.