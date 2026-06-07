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Els sindicats convoquen una concentració davant la Conselleria dEducació en plena negociació de la vaga indefinida

Vaga indefinida de docents al País Valencià
Els sindicats convoquen una concentració davant la Conselleria dEducació en plena negociació de la vaga indefinida

La mobilització tindrà lloc demà a València, coincidint amb una nova jornada de negociacions entre els representants sindicals i la Conselleria d’Educació per intentar desencallar el conflicte que manté oberta la vaga indefinida a l’ensenyament públic valencià.

07/06/2026 Educació

Els sindicats convocants de la vaga indefinida a l’ensenyament públic valencià han fet una crida a concentrar-se aquest dilluns davant la Conselleria d’Educació, a l’avinguda de Campanar de València, mentre continuen les converses amb l’administració per cercar una sortida al conflicte.

La convocatòria, prevista per a les 9.30 hores, vol visualitzar la pressió del professorat i de la comunitat educativa en un moment clau de les negociacions. Els sindicats insisteixen que, malgrat alguns avenços produïts durant les darreres setmanes, les propostes presentades fins ara pel Govern valencià continuen sent insuficients per donar resposta al conjunt de reivindicacions plantejades.

Entre les demandes del sector hi ha la reducció de ràtios, l'increment de plantilles, la millora de les condicions laborals, més inversió en l'ensenyament públic i garanties per a la qualitat educativa. Les organitzacions sindicals també reclamen compromisos concrets i calendaris d'aplicació que permetin traduir els acords en mesures efectives.

La concentració arriba l'entrada de la cinquena semana de vaga indefinida i mobilitzacions arreu del País Valencià, que han comptat amb un ampli seguiment entre el professorat. Els convocants esperen que la pressió al carrer contribueixi a desbloquejar unes negociacions que consideren decisives per al futur immediat de l'escola pública valenciana.

La protesta ha estat convocada per STEPV-Intersindical Valenciana, CCOO Educació i UGT Serveis Públics, que mantenen la crida a la mobilització mentre no s'assoleixi un acord global que permeti posar fi al conflicte.

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