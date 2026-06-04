El veïnat del bloc Rosselló s'organitzen contra els lloguers de temporada i les clàusules abusives

El Sindicat d'Habitatge de l'Eixample ha anunciat la constitució del Bloc Rosselló, una nova organització de veïnes que neix per fer front a les pràctiques immobiliàries que atribueixen a la propietat de l'immoble, l'empresa Josenusa SL.
Segons denuncien les residents, la propietat aplica de manera sistemàtica contractes de lloguer de temporada i incorpora clàusules abusives als contractes vigents, una situació que, segons expliquen, les manté en una situació permanent d'inestabilitat residencial.
Lucas, portaveu del bloc, assegura que les pràctiques de l'empresa "aboquen les veïnes a la inestabilitat" i denuncia que molts dels contractes inclouen clàusules que podrien ser nul·les. Tot i això, considera especialment greu l'ús generalitzat dels lloguers de temporada, una fórmula que permet evitar les garanties associades als contractes d'habitatge habitual.
Segons el Sindicat d'Habitatge de l'Eixample, la propietat prioritza perfils de llogaters joves i estudiants als quals ofereix contractes inferiors a un any i amb rendes superiors als límits establerts per l'índex de referència del lloguer a Catalunya.
La denúncia arriba en un context en què els lloguers de temporada han esdevingut una de les principals vies per esquivar la regulació dels preus de l'habitatge. Segons dades citades pel sindicat, durant l'any 2025 prop del 74% dels anuncis de lloguer publicats corresponien a aquesta modalitat, mentre que gairebé un terç dels habitatges ofertats no tenien caràcter habitual o permanent.
Les veïnes recorden que la reforma aprovada el desembre de 2025 va introduir noves limitacions als lloguers de temporada i d'habitacions, establint que la temporalitat només es pot justificar per motius concrets i excepcionals. Malgrat això, consideren que encara és aviat per valorar l'efectivitat real de la normativa.
Sota el lema "Nosaltres no estem de temporada", les residents del bloc han decidit organitzar-se col·lectivament amb el suport del Sindicat d'Habitatge de l'Eixample. Les seves principals reivindicacions passen per eliminar els lloguers de temporada a l'edifici i regularitzar els contractes existents com a habitatges habituals.
El col·lectiu assegura que continuarà impulsant accions per denunciar aquestes pràctiques i reclamar estabilitat residencial per a totes les persones que viuen al bloc del carrer Rosselló.