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El Sindicat d'Habitatge de Mataró responsabilitza el PSC de la situació social als barris després del desnonament de Cerdanyola

REPRESSIÓ
El Sindicat d'Habitatge de Mataró responsabilitza el PSC de la situació social als barris després del desnonament de Cerdanyola

L'entitat denuncia la violència policial durant el desallotjament d'una família amb quatre menors i reclama un canvi de rumb davant l'emergència habitacional que viu la ciutat.

04/06/2026 Drets i Llibertats

El Sindicat d'Habitatge de Mataró ha carregat contra les polítiques del PSC després del desnonament executat el passat 2 de juny al barri de Cerdanyola, un operatiu que va acabar amb l'ús de projectils de foam per part dels Mossos d'Esquadra i la detenció de diversos menors d'edat.

La família afectada, amb quatre fills menors, havia perdut l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi econòmica de 2008. Segons denuncia el sindicat, el desallotjament es va produir enmig d'un ampli dispositiu policial i de moments de gran tensió entre els agents i les persones que intentaven impedir l'execució de l'ordre judicial.

L'organització assegura que durant l'operatiu van ser detinguts tres menors d'edat, entre els quals una de les filles de la família desnonada. A més, les protestes veïnals que es van produir posteriorment al barri haurien acabat amb cinc noves detencions.

Arran dels fets, el Sindicat d'Habitatge de Mataró va convocar una assemblea oberta al barri de Cerdanyola que, segons l'entitat, va reunir més d'un centenar de persones. Durant la trobada, els assistents van compartir la seva preocupació per la situació social i habitacional que viu el barri i van reivindicar la necessitat d'enfortir l'organització col·lectiva per fer front als desnonaments i a la precarietat.

En un comunicat posterior, el sindicat va respondre a les declaracions de l'alcalde de Mataró, David Bote, i va atribuir la situació dels barris populars de la ciutat a les polítiques impulsades pel PSC des de les diferents administracions. L'organització considera que la crisi de l'habitatge, l'augment dels lloguers i els desnonaments recurrents són conseqüència de la manca de mesures efectives per garantir el dret a l'habitatge.

El Sindicat d'Habitatge també denuncia el que considera una resposta desproporcionada per part dels Mossos d'Esquadra i critica l'aposta de les administracions per les polítiques de seguretat en lloc d'abordar les causes socials de la pobresa i l'exclusió residencial.

Segons l'entitat, barris com Cerdanyola pateixen una situació límit marcada per les rendes baixes, l'encariment de l'habitatge i la vulnerabilitat social. Per aquest motiu, reclama polítiques que garanteixin l'accés a l'habitatge i rebutja el que considera una criminalització de la pobresa i de les famílies afectades per l'emergència habitacional.

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