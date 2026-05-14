Residus, conflictes i reptes comarcals

Al Gironès caminem fermament amb l’objectiu de superar el mínim establert del 65% de reciclatge pel 2035; el 2000 reciclàvem un 12’5% i el 2024 vam superar el 50%.
Però sense una millora a Girona, on s’hi acumula més població i generació de residus, es feia molt difícil superar l’estancament de les dades comarcals mitjanes.
L’alcaldessa Madrenas, va aprovar el gener del 2022 el nou contracte de tractament de residus amb llums i ombres (14 vots a favor de Junts, ERC i Ciutadans i 13 vots en contra de Guanyem i la resta).
Les eleccions municipals del 2023 van donar un nou govern amb Guanyem al capdavant de l’alcaldia i també de la gestió de residus, dins la regidoria d’Acció Climàtica. Una decisió complicada però valenta: tirar endavant un contracte molt costós (rescindir-lo hagués suposat una indemnització inassumible ) i mal dissenyat en molts aspectes que es sabia que generaria conflictes i queixes.
Em trec al barret davant el govern municipal, després de mesos de crítiques ferotges i un mal funcionament en molts aspectes i llocs, no ha llençat mai la tovallola, ha assumit les crítiques perquè eren conscients del desgavell de model que estaven implementant per obligació, deixat d’herència pel govern anterior. Una herència a més privatitzada, fet gens menor en el control i seguiment diari del servei.
Mica en mica, penso que s’ha girat el mitjó i així ho he sentit a molta gent diversa. Comencem a veure una Girona més neta i ordenada, que ha incorporat millores a diverses escales per facilitar la gestió dels residus; escoltant a tothom i reconduint el model Madrenas cap a un model adaptat en horaris, fraccions i còmode d’utilitzar. Encara queda feina per fer però és evident que es va avançant.
Aquesta feinada servirà perquè la comarca arribi abans del 2035 al 65% del reciclatge. De moment, Girona ja és la ciutat de més de 100.000 habitants amb millors índex de recollida selectiva, perquè ja han passat del 52% al 61%, amb aquests mesos del nou sistema que té tota la ciutat.