Els docents mantenen el pols amb Educació en una nova jornada de vaga al Baix Llobregat i el Penedès

El conflicte educatiu continua escalant a Catalunya. Aquest dimecres, els docents del Baix Llobregat i el Penedès han protagonitzat una nova jornada de vaga territorialitzada dins el cicle de mobilitzacions convocat pels sindicats USTEC, CGT, Professors de Secundària i la Intersindical contra l’acord signat pel Govern amb CCOO i UGT.
La jornada ha arrencat a primera hora del matí amb talls de carreteres i protestes descentralitzades. Poc després de les set, prop de 200 docents han tallat la B-23 a Sant Joan Despí després de concentrar-se davant dels estudis de TV3. Els manifestants han ocupat la via primer en sentit Barcelona i posteriorment en sentit contrari, provocant importants retencions i afectacions als autobusos interurbans del Baix Llobregat. El tall s’ha aixecat cap a dos quarts de nou del matí.
Més tard, els vaguistes s’han desplaçat fins als Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, on s’han viscut moments de tensió amb els Mossos d’Esquadra. Des d’allà ha arrencat una nova manifestació al migdia.
Al Penedès, els docents s’han concentrat davant de l’Institut Vilafranca II i posteriorment han tallat la N-340 a l’altura de Vilafranca del Penedès. La protesta ha continuat després a la plaça de la Vila, amb la participació de mestres, professors i famílies de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia. Les pancartes i proclames han tornat a carregar contra la gestió del Departament d’Educació i han reclamat la dimissió de la consellera Esther Niubó.
Els sindicats asseguren que la vaga manté un seguiment majoritari. USTEC ha situat la participació entorn del 55%, mentre que el Departament d’Educació l’ha rebaixada al 17,78%, amb dades parcials comunicades pel 79% dels centres.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha pronunciat sobre el conflicte des de Califòrnia, on es troba de viatge oficial. Illa ha reiterat que el Govern manté la “mà estesa” als docents i ha expressat confiança que la reunió sectorial prevista per dijous pugui ajudar a desencallar el conflicte.
Tot i això, el president ha tornat a defensar l’acord assolit amb CCOO i UGT, que mobilitza, segons ha remarcat, “més de 2.000 milions d’euros en dos anys”. “Mai s’havia invertit tant en educació”, ha afirmat, insistint que el Govern està disposat a parlar “de com implementar l’acord i en quins ritmes”, però sense qüestionar-ne el contingut.
Illa també ha reivindicat que cal garantir tant “el dret a vaga” dels docents com “el dret dels infants a ser educats i de les famílies que els seus fills siguin educats”.
Les declaracions del president han estat durament contestades per la CGT, que ha acusat Illa de voler “aguantar el xàfec sense fer res” i de mantenir-se condicionat pels sindicats signants de l’acord. El sindicat també ha denunciat pressions del Departament d’Educació sobre els claustres per dificultar que es votin noves mesures de protesta, com la negativa a organitzar colònies i sortides escolars el curs vinent.
Segons la CGT, la Inspecció Educativa està enviant comunicacions als centres advertint que aquestes decisions no es poden debatre als claustres sinó només en assemblees de docents. El sindicat considera aquestes instruccions una “coacció” i una “ingerència greu” en l’autonomia democràtica dels centres.
Per la seva banda, USTEC ha advertit que la gran participació en les mobilitzacions obliga el Govern a reobrir una negociació real. El sindicat reclama un augment salarial que compensi la pèrdua de poder adquisitiu, el retorn del deute dels estadis, una clàusula salarial vinculada a l’IPC i un pla de xoc per reforçar plantilles i educació inclusiva.
Entre les propostes que vol portar a la mesa sectorial hi ha la reducció de ràtios, un increment del personal d’atenció educativa, més recursos per a les aules d’acollida i un calendari per arribar al 6% del PIB en inversió educativa, tal com estableix la LEC.
Les mobilitzacions continuaran les pròximes setmanes amb noves vagues territorialitzades fins al 5 de juny, en un conflicte que s’ha intensificat encara més després de la polèmica per la infiltració de Mossos d’Esquadra en assemblees de docents.