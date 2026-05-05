Verges acollirà una trobada municipal per qüestionar el PLATER i reclamar participació en la planificació energètica

La Sala Polivalent de l’Ajuntament de Verges acollirà aquest divendres 8 de maig a les 19 h una trobada de representants municipals per compartir la preocupació sobre l’impacte del Pla Territorial per a la implantació de les energies renovables (PLATER) als seus municipis.
La convocatòria neix arran del malestar creixent del món local davant la manera com s’ha elaborat el pla. Segons denuncien diversos consistoris, des del 2019 han rebut una allau de projectes d’instal·lacions renovables impulsats per empreses alienes al territori, sovint sense tenir en compte l’afectació sobre els terrenys agrícoles, el medi ambient, el paisatge o la proximitat amb nuclis habitats.
Crítiques a la manca de participació
Els municipis recorden que havien reclamat reiteradament que el PLATER s’elaborés d’acord amb la Llei 16/2017 del canvi climàtic, garantint la participació dels ajuntaments, les entitats veïnals, els col·lectius ecologistes i els sectors productius, especialment la pagesia.
En aquest sentit, també lamenten que les Oficines Comarcals de Transició Energètica no hagin complert el paper de facilitar un procés consensuat i arrelat al territori. “Ens vam creure que servirien per treballar plegats, però no ha estat així”, apunten fonts municipals.
Segons expliquen, el Govern de la Generalitat de Catalunya va convocar trobades comarcals per presentar el PLATER, però ho va fer —denuncien— sense debat previ ni participació real. Els ajuntaments asseguren que van rebre directament mapes amb els terrenys afectats dins els seus termes municipals, juntament amb un termini per presentar al·legacions.
Cap a un posicionament conjunt
Davant aquesta situació, els representants locals consideren que cal obrir un espai de diàleg real per decidir com ha de ser la implantació de les energies renovables al territori.
La trobada de Verges vol ser un primer pas en aquesta direcció. Durant la sessió, està previst redactar un manifest conjunt que pugui ser signat pels batlles i batllesses assistents, amb l’objectiu de fer pública la seva posició i traslladar-la tant al Govern com al Parlament de Catalunya.
Els convocants defensen que la transició energètica és necessària, però adverteixen que no es pot fer “d’esquena al territori” ni sense el consens del món local.