Sindicats laborals i d'habitatge uneixen forces per caminar cap a una vaga general

Aquest matí, al Parc de les Tres Xemeneies, s’ha presentat una nova plataforma que busca unir forces cap a la organització d’una vaga general. Aquesta aliança, que inicia una campanya sota el lema “Viure ens costa la vida”, s’ha compromès públicament a iniciar un procés d’organització i mobilització que culmini en una vaga general contra l’encariment de la vida. També s'ha llançat el web enscostalavida.org, on s'aniran actualitzant les activitats i entitats adherides. Per donar sortida a la plataforma, s'han convocat quinze xerrades arreu del territori.
La plataforma neix de la necessitat de donar una resposta unitària a l’ofensiva contra les condicions de vida de la classe treballadora. Tot i els discursos oficials que parlen de rècords macroeconòmics i polítiques d’habitatge, les entitats participants denuncien que la precarietat és l’única realitat tangible a les llars: salaris estancats, beneficis empresarials històrics i uns preus de lloguer que fan impossible una vida digna.
Camí cap a la Vaga General
L’anunci principal de la roda de premsa ha estat la voluntat d'aturar-ho tot. Els portaveus han destacat que, després de les vagues històriques a l'educació, les revoltes de la pagesia, les mobilitzacions històriques al voltant del dret a l’habitatge i la primera vaga de lloguers contra LaCaixa, el següent pas natural és la confluència en una vaga general que paralitzi l'activitat per posar la vida al centre.
Isi Sáez, coportaveu de la plataforma, ha declarat: "L'aliança entre els qui defensem el sostre i els qui defensem la feina és avui més imprescindible que mai. L'ofensiva contra les nostres vides no s'atura a la porta de la feina, ens persegueix fins a casa amb lloguers abusius i desnonaments. Si no ens garanteixen una casa i una feina dignes, serem nosaltres qui aturarem l’economia. Caminem cap a la vaga general perquè res pot continuar igual”
Per la seva banda, Rubén Páez, també portaveu de la plataforma, ha emfatitzat la força de la unitat: "Les vagues no es convoquen per decret des d'un despatx, s'organitzen des de cada assemblea i cada lloc de treball. Avui fem una crida a tot el teixit social a sumar-se a aquest procés. El proper 1 de maig serà el primer gran avís: o es tradueix la millora de la productivitat en millors salaris i menys jornada, o el conflicte està servit.". L’1 de maig, de fet, serà la data de la primera mobilització convocada des de la plataforma. La manifestació començarà a les 17:30 h a la Plaça de Canonge Rodó de Barcelona.
Un programa de mínims per a una vida digna
La Plataforma ha presentat vuit demandes per frenar l'empobriment de la població:
JORNADA LABORAL DE 35 HORES SETMANALS
PROHIBICIÓ DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES ESTRUCTURALS: Reduir la jornada significa repartir el treball i combatre l’atur, millorar la salut, la qualitat de vida i la conciliació.
AUGMENT DE L’SMI I LES PENSIONS MÍNIMES FINS ALS 1.500 €. El salari mínim ha de garantir condicions de vida dignes. Avui no ho fa.
VINCULAR L’AUGMENT DELS SALARIS A L’IPC: Per una part molt important de la població treballadora, el lloguer o hipoteca absorbeixen entre el 40% i el 60% dels ingressos, però la seva ponderació en l’IPC és insuficient, generant una distorsió entre inflació oficial i cost real de la vida.
BAIXADA PER LLEI DELS PREUS DE LLOGUER. S’han de vincular els preus a la realitat salarial de la classe treballadora.
ESTABILITAT HABITACIONAL. L’accés a l’habitatge no pot estar sotmès a la incertesa permanent. Exigim contractes indefinits i la prohibició de desnonaments sense alternativa.
FI DE L’ESPECULACIÓ I LIMITACIÓ DE L’ACAPARAMENT D’HABITATGES. Els pisos i les cases han de servir per viure-hi. Cal prohibir totes les compres d’habitatge amb finalitat especulativa i recuperar els pisos buits o destinats a altres usos.
DRETS SINDICALS EN HABITATGE. Reclamem el reconeixement dels sindicats d’habitatge com a interlocutors legítims, així com la protecció efectiva del dret d’organització i de vaga de lloguers.
Unitat d’acció
La Plataforma està impulsada inicialment per les organitzacions del moviment per l’habitatge —la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), el Sindicat de Llogateres de Catalunya (SLC), el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) i la PAH— i pels sindicats laborals —CGT, CNT, COS, IAC, Intersindical-CSC, Co.Bas i Solidaritat Obrera.
A partir d'aquesta mateixa setmana, s'obrirà un procés d’adhesió per a més sindicats, col·lectius feministes, entitats veïnals, ecologistes, organitzacions juvenils i associacions de famílies (AFA) per eixamplar la base social d’aquesta campanya.
L'estrena del web de la plataforma i la mobilització prevista per a l'1 de maig marquen l’inici d’un calendari de conflicte que busca, tal com han deixat clar els portaveus de la plataforma, "recordar que som la gent treballadora qui fa funcionar el món".