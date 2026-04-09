Reus acollirà una concentració per la llengua aquest Sant Jordi

23 d'abril
La plataforma ‘Sant Jordi per la Llengua’ convoca una mobilització el 23 d’abril per denunciar l’emergència lingüística

09/04/2026 Llengua

Reus viurà aquest Sant Jordi una jornada amb marcat caràcter reivindicatiu. La plataforma Sant Jordi per la Llengua ha convocat una concentració el 23 d’abril a les 19 h al carrer Salvador Espriu per defensar l’ús social del català i denunciar la situació d’emergència lingüística.

Sota el lema “Per Sant Jordi: llibre, rosa i mani!”, la convocatòria s’emmarca en una mobilització simultània arreu del país que l’any passat va reunir més de 15.000 persones en ciutats com Barcelona i Girona.

Els organitzadors alerten d’un “moment crític” per al català i apunten com a causes l’acumulació de decisions polítiques desfavorables, la manca d’una estratègia decidida per part de les administracions i factors socioeconòmics com el model turístic, l’encariment de l’habitatge o la precarització laboral.

En aquest context, reclamen polítiques públiques que garanteixin l’accés universal al català i en promoguin l’ús en tots els àmbits, especialment entre la població nouvinguda.

La concentració vol ser una mostra de compromís local i ja compta amb el suport d’entitats com el Casal Despertaferro, l’ANC-Reus, Òmnium Reus-Baix Camp, la Intersindical, USTEC, Endavant, Poble Lliure, la FAC o el Sindicat d’Habitatge de Reus.

