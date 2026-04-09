Reus acollirà una concentració per la llengua aquest Sant Jordi

Reus viurà aquest Sant Jordi una jornada amb marcat caràcter reivindicatiu. La plataforma Sant Jordi per la Llengua ha convocat una concentració el 23 d’abril a les 19 h al carrer Salvador Espriu per defensar l’ús social del català i denunciar la situació d’emergència lingüística.
Sota el lema “Per Sant Jordi: llibre, rosa i mani!”, la convocatòria s’emmarca en una mobilització simultània arreu del país que l’any passat va reunir més de 15.000 persones en ciutats com Barcelona i Girona.
Els organitzadors alerten d’un “moment crític” per al català i apunten com a causes l’acumulació de decisions polítiques desfavorables, la manca d’una estratègia decidida per part de les administracions i factors socioeconòmics com el model turístic, l’encariment de l’habitatge o la precarització laboral.
En aquest context, reclamen polítiques públiques que garanteixin l’accés universal al català i en promoguin l’ús en tots els àmbits, especialment entre la població nouvinguda.
La concentració vol ser una mostra de compromís local i ja compta amb el suport d’entitats com el Casal Despertaferro, l’ANC-Reus, Òmnium Reus-Baix Camp, la Intersindical, USTEC, Endavant, Poble Lliure, la FAC o el Sindicat d’Habitatge de Reus.