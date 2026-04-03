Dues dècades de litigi i lluita popular acaben amb lenderroc de la piscina il·legal de Pedro J.

La recent resolució que obliga a demolir la piscina de Pedro J. Ramírez a la Costa dels Pins (Son Servera), avançada per Última Hora, posa punt final a més de vint anys de conflicte judicial i mobilització social entorn d’un espai construït en domini públic marítim.
La decisió tanca gairebé qualsevol via perquè el periodista pugui conservar la instal·lació, que haurà de ser enderrocada sense alternatives. Es tracta del desenllaç definitiu d’un cas que, amb els anys, ha esdevingut un símbol de la lluita pel lliure accés a la costa a Mallorca.
El litigi ve de lluny. Ja el 2013, el Tribunal Suprem va ratificar que la piscina ocupava terrenys de domini públic i que havia de ser d’ús general, públic i gratuït, negant qualsevol dret exclusiu al seu propietari i anul·lant intents administratius de regularitzar-ne la situació. Aquella sentència confirmava també que la concessió atorgada el 2001 pel govern espanyol establia explícitament aquest ús públic.
Paral·lelament, el cas va anar guanyant dimensió social. El 2004, persones com Jaume Sastre, amb el suport d’altres membres del moviment ecologista i independentista, van protagonitzar accions com la irrupció a la piscina per denunciar-ne la privatització de facto. A aquesta acció s’hi van sumar també representants polítics, entre els quals l’aleshores diputat al Congrés Joan Puig. Aquells fets van situar el conflicte en el centre del debat públic i el van convertir en un referent del moviment popular mallorquí.
La reivindicació es va mantenir viva amb els anys a través de campanyes i iniciatives culturals com el festival “La costa és de tots”, així com amb projectes audiovisuals que denunciaven la vulneració de la Llei de Costes espanyola i la privatització d’espais públics.
Més recentment, una sentència de l’Audiència Nacional espanyola el 2021 va anul·lar la concessió de la piscina, reforçant la posició dels col·lectius que n’exigien la recuperació pública. Tot i els recursos posteriors, el procés ha desembocat finalment en l’ordre de demolició.
Amb aquest desenllaç, es clou un llarg episodi judicial i polític que transcendeix el cas particular i es consolida com un precedent en la defensa del domini públic i els drets col·lectius sobre el litoral. Recordeu el que està passant ara amb el Parc de Serra Tramuntana.