Milers de persones planten cara a ICL al Bages en un cap de setmana de mobilització i accions directes

El Bages ha viscut aquest cap de setmana una de les mobilitzacions ecologistes més importants dels darrers anys. Després d’un mes d’escalfament als carrers i a les xarxes, les jornades de lluita impulsades per Revoltes de la Terra contra la multinacional israeliana ICL han reunit milers de persones en una combinació d’acampada, acció directa i protesta sostinguda sobre el territori.
El punt de partida va ser divendres a la tarda, amb marxes simultànies des de Sallent, Santpedor i Callús que van confluir en un campament situat en un prat a tocar de la masia Cal Filosa. Més d’un miler de persones hi van passar la nit, convertint l’espai en un centre d’organització amb tallers, xerrades i concerts, mentre continuaven arribant activistes d’arreu dels Països Catalans i també de l’Estat francès.
Dissabte va ser el dia clau. Al matí, centenars de persones van enfilar-se al runam salí del Cogulló de Sallent, una de les imatges més simbòliques del conflicte, on van desplegar un mosaic amb el missatge “Prou Sal”. Paral·lelament, un grup d’activistes va desmuntar trams de la via ferroviària que transporta material des de la mina de Súria fins al port de Barcelona, en una acció directa per interrompre l’activitat logística de l’empresa.
Al mateix temps, una marxa lenta va tallar la C-16 i la C-25 durant prop de dues hores. La mobilització va culminar al barri de l’Estació de Sallent amb un homenatge a les més de 800 veïnes desallotjades l’any 2009 a causa dels efectes de la mineria.
El dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra va ser visible des de l’inici. Divendres ja es van produir controls i identificacions als accessos dels municipis, i dissabte un helicòpter va sobrevolar constantment l’acampada. Tot i això, les accions es van desenvolupar amb capacitat de coordinació i mobilització sostinguda.
El rerefons del conflicte és profund. Revoltes de la Terra denuncia l’impacte ambiental de dècades d’activitat minera al Bages, especialment la salinització dels rius Llobregat i Cardener per l’acumulació de runams salins. Aquest impacte ja va ser reconegut judicialment el 2015, en una sentència que condemnava directius de l’empresa i acreditava la contaminació d’aqüífers, fonts i sòls agrícoles.
Els col·lectius convocants també assenyalen la dimensió política i internacional del conflicte. Denuncien els vincles d’ICL amb l’Estat d’Israel i la seva relació amb la indústria militar, i han coordinat la mobilització amb col·lectius de solidaritat amb Palestina, tot fent una crida al boicot.
La protesta, però, també ha generat controvèrsia. El tall d’un cable de telecomunicacions durant les accions va deixar sense servei diverses poblacions del Bages i el Solsonès durant hores. Diversos càrrecs institucionals han criticat l’afectació a la població, mentre que des del moviment es defensa la necessitat d’elevar la pressió davant la inacció institucional.
Amb aquesta mobilització, el Bages torna a situar-se al centre del debat sobre els límits del model extractiu i el paper de les grans empreses en el territori. Una nova onada de protesta que beu directament de l’experiència recent de l’acampada de Mont-roig del Camp, ara fa un any, contra el projecte de fàbrica de bateries de Lotte, i que apunta a la consolidació d’un cicle de lluites ecologistes amb vocació de continuïtat i creixement.