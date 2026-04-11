LANC obre el debat estratègic de lindependentisme davant un nou cicle electoral

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrat aquest dissabte el simposi “L’independentisme davant un nou cicle electoral” a l’Auditori de la Casa del Mar de Barcelona, amb l’objectiu d’obrir un debat estratègic i començar a traçar propostes compartides per afrontar el nou escenari polític. La jornada ha posat el focus en la necessitat de redefinir l’estratègia del moviment després de la pèrdua de l’hegemonia institucional en el darrer cicle electoral.
L’acte ha arrencat amb un record emocionat de Blanca Serra i Puig, activista històrica i sòcia de l’ANC, traspassada recentment. El coordinador d’Incidència Política, Josep Vila, ha obert el simposi amb un homenatge a la seva trajectòria.
La primera part de la jornada ha anat a càrrec del periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal, que ha analitzat el cicle electoral 2023-2024. Partal ha atribuït la davallada del vot independentista a una combinació de factors, entre els quals ha destacat “la decepció col·lectiva, la incapacitat dels partits per mantenir-se units i la repressió espanyola”.
En la segona part, una taula rodona amb Ferran Mascarell, Carme Garcia Suàrez, Mercè Amich Vidal i Xavier Díez ha abordat les bases per a la construcció d’una nova hegemonia política.
Entre les idees compartides, s’ha remarcat la necessitat de superar debats estèrils i reforçar les estructures del moviment. La politòloga Mercè Amich ha advertit contra el “fals dilema entre un ‘nacionalisme excloent’ i un ‘independentisme de majories’ que esdevingui innocu”, i ha defensat la construcció d’“estructures sòlides de defensa de l’interès nacional al marge dels cicles electorals”.
Per la seva banda, l’historiador Xavier Díez ha apostat per ampliar la base social i evitar exclusions: “Un moviment independentista exitós ha de contenir la representació de tota la societat”, ha afirmat, tot reclamant també un “pacte de no agressió” entre les forces independentistes per evitar que les institucions catalanes quedin en mans del que ha qualificat com el “front nacional espanyol”.
En clau social, l’activista Carme Garcia Suàrez ha posat l’accent en la reconstrucció de la confiança amb la ciutadania: “L’abstenció no és desinterès: és una demanda d’honestedat i compromís”, ha dit, tot defensant que la clau no és “ser els més cridaners, sinó connectar amb la gent i esdevenir imprescindibles en la seva vida quotidiana”. Garcia també ha reivindicat el paper de l’ANC com a “paraigua i connector de majories”.
Finalment, Ferran Mascarell ha reflexionat sobre el concepte d’hegemonia en clau històrica i política: “El poble català és un constructe polític desmillorat perquè ens fallen algunes pedres essencials com els partits polítics”, ha afirmat. Segons Mascarell, mentre durant una dècada l’independentisme va marcar l’agenda política, “ara ho està fent l’Estat espanyol”.
El simposi ha volgut anar més enllà d’una reflexió puntual i establir les bases d’un procés continu de debat i elaboració estratègica. Els assistents han pogut formular preguntes i també podran fer aportacions per escrit fins al 18 d’abril, amb l’objectiu d’enriquir les conclusions i contribuir a una presa de decisions més sòlida i compartida.
Amb aquesta iniciativa, l’ANC referma la seva voluntat d’actuar com a espai de trobada i impuls estratègic del moviment independentista, amb la mirada posada en la recuperació de la iniciativa política i la construcció d’una nova hegemonia davant el proper cicle electoral.