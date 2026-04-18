El rebuig a la línia de Molt Alta Tensió (MAT) Aragó–Catalunya s’ha fet visible aquest dissabte al centre de Reus, on més de 1.500 persones i una trentena de tractors han participat en una manifestació unitària contra el projecte impulsat per Red Eléctrica.
La mobilització, convocada per entitats del Camp de Tarragona i també d’Aragó, ha recorregut els carrers de la ciutat fins a la plaça del Mercadal, on s’ha llegit un manifest contrari a la repotenciació de l’actual línia elèctrica. El projecte preveu triplicar la seva potència i construir una nova infraestructura de 180 quilòmetres, amb torres de fins a 55 metres d’alçada, que afectarien 28 municipis.
Els col·lectius opositors denuncien l’impacte ambiental, paisatgístic i agrari de la MAT, així com el model energètic que representa. “El territori ni necessita ni vol la MAT”, ha afirmat el portaveu de la plataforma No a la MAT, Axel Baiget, qui ha recordat que s’han presentat més de 14.000 al·legacions contra el projecte.
Les entitats també qüestionen que aquesta infraestructura respongui a una transició energètica justa i alerten que pot convertir el territori en una gran zona productora d’energia al servei d’altres àrees. En canvi, defensen un model basat en la proximitat entre producció i consum.
La protesta ha evidenciat el creixent suport social i institucional a la causa, amb adhesions de municipis de diverses comarques afectades. Els opositors asseguren que mantindran la pressió mentre esperen la resolució de les al·legacions presentades.
Sempre, defensant la terra! Sempre, amb el poble!— Unió de Pagesos (@uniopagesos) April 18, 2026
I avui el poble ha dit ben fort NO A LA MAT Escatrón-els Aubals-la Secuita!
Aquest no és el nostre model de renovables!https://t.co/JivHZnvRVf pic.twitter.com/jGXE4yThCT