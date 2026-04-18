No a la MAT
Més de 1.500 persones es manifesten a Reus contra la MAT AragóCatalunya

Entitats del Camp de Tarragona i Aragó reclamen aturar el projecte i denuncien el seu impacte ambiental i territorial

18/04/2026 Territori

El rebuig a la línia de Molt Alta Tensió (MAT) Aragó–Catalunya s’ha fet visible aquest dissabte al centre de Reus, on més de 1.500 persones i una trentena de tractors han participat en una manifestació unitària contra el projecte impulsat per Red Eléctrica.

La mobilització, convocada per entitats del Camp de Tarragona i també d’Aragó, ha recorregut els carrers de la ciutat fins a la plaça del Mercadal, on s’ha llegit un manifest contrari a la repotenciació de l’actual línia elèctrica. El projecte preveu triplicar la seva potència i construir una nova infraestructura de 180 quilòmetres, amb torres de fins a 55 metres d’alçada, que afectarien 28 municipis.

Els col·lectius opositors denuncien l’impacte ambiental, paisatgístic i agrari de la MAT, així com el model energètic que representa. “El territori ni necessita ni vol la MAT”, ha afirmat el portaveu de la plataforma No a la MAT, Axel Baiget, qui ha recordat que s’han presentat més de 14.000 al·legacions contra el projecte.

Les entitats també qüestionen que aquesta infraestructura respongui a una transició energètica justa i alerten que pot convertir el territori en una gran zona productora d’energia al servei d’altres àrees. En canvi, defensen un model basat en la proximitat entre producció i consum.

La protesta ha evidenciat el creixent suport social i institucional a la causa, amb adhesions de municipis de diverses comarques afectades. Els opositors asseguren que mantindran la pressió mentre esperen la resolució de les al·legacions presentades.

