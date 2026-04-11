Lluc Salellas i Vilar anuncia que optarà a la reelecció per a l'alcaldia de Girona el 2027

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha anunciat que optarà a la reelecció com a alcalde a les eleccions municipals del 2027. Salellas ha fet l’anunci aquest dissabte, durant una conversa-vermut on ha parlat sobre els reptes i el futur de la ciutat i ha destacat que encapçalarà la llista de Guanyem Girona per «consolidar el projecte de govern» de la formació i continuar amb la «transformació de la ciutat».
La decisió sorgeix a proposta de la militància de Guanyem Girona i ha estat validada en una assemblea celebrada aquesta setmana, on es demana a Lluc Salellas que torni a encapçalar la candidatura, tot destacant molt positivament l’acció de govern i el seu lideratge al capdavant de la ciutat.
Guanyem Girona es fixa com a objectiu tornar a assolir l’alcaldia per consolidar el canvi de rumb iniciat aquest mandat i culminar els projectes iniciats. En aquest sentit, Salellas ha defensat que la ciutat necessita «més anys de govern de Guanyem» per continuar amb les transformacions ja en marxa, especialment en àmbits com l’habitatge i la transformació urbana, però també en l’àmbit social i de serveis públics. «Els canvis volen temps», ha remarcat, tot destacant que l’executiu actual disposa ara de més experiència i coneixement per afrontar els reptes pendents.
Entre les prioritats de futur, l’alcalde ha situat l’habitatge com a eix central de l’acció política. Ha recordat que han estat capdavanters en aquest àmbit i ha defensat la necessitat de continuar ampliant les polítiques d’habitatge públic per garantir el dret a viure a la ciutat.
Alhora, ha apostat per avançar cap a una Girona «plena de vida», amb més espai públic per a les persones, carrers pacificats, cultura popular i una mobilitat més sostenible. En aquest marc, ha destacat projectes com l’aposta per la Girocleta, la creació de noves centralitats als quatre punts cardinals de la ciutat i les pacificacions de carrers i entorns escolars.
L’actual alcalde també ha destacat la importància de preservar la identitat pròpia de Girona i la seva manera de ser, com un element clau per afrontar els reptes de futur sense perdre allò que defineix la ciutat i el país.
Salellas també ha remarcat la voluntat de continuar reforçant els serveis públics i les polítiques socials i climàtiques per reduir les desigualtats i preparar la ciutat per als reptes de futur. «No ha estat un mandat fàcil, però el compromís amb Girona i amb el projecte de Guanyem em dona energia per continuar», ha afirmat.
Pel que fa a la candidatura, la formació definirà durant aquest any les persones que acompanyaran Salellas a la llista, però ja ha avançat que la llista consolidarà part de l’equip actual, amb l’objectiu de revalidar un govern que ha demostrat ser solvent, proper i compromès amb la ciutat.
Finalment, l’alcalde ha insistit que, malgrat l’anunci, es manté «centrat en governar» i en desplegar les polítiques iniciades. «Hem fet molta feina i en queda molta per fer», ha conclòs.