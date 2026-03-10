Llibertat.cat
Portada Política

Guanyem Girona reivindica el nou Trueta com una oportunitat per generar una nova centralitat i revitalitzar els barris

LLUITA INSTITUCIONAL
Guanyem Girona reivindica el nou Trueta com una oportunitat per generar una nova centralitat i revitalitzar els barris

La formació ha destacat el seu compromís amb el Campus de Salut que s’ha demostrat que ha permès desencallar el complex i tenir ja una primera foto de com serà el projecte

Guanyem reclama que el nou Trueta “no pot quedar-se en un segon pla” i reclama que sigui el primer gran complex sanitari que es construeixi a Catalunya

També reivindiquen el paper de Guanyem per haver aconseguit inversions al barri com la reforma de la plaça del Barco, la plaça Roja i el nou corredor verd

10/03/2026 Política

Guanyem Girona ha celebrat aquest dimarts, 10 de març, un acte obert a la ciutat per conversar sobre el Campus de Salut i el nou Hospital Josep Trueta, i el paper estratègic que tenen en la transformació sanitària, urbana i social de Girona. La xerrada ha reunit representants institucionals, professionals i veïnat per abordar l’abast sanitari, urbà i territorial del projecte.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha obert l’acte situant el context del projecte i els seus antecedents, just l’endemà que es presentés la proposta arquitectònica guanyadora. Salellas ha assenyalat que el nou hospital «arriba més de vint anys tard» i ha defensat que des que Guanyem va assumir l’alcaldia s’ha accelerat decididament el projecte, «perquè era una necessitat estratègica per a la ciutat i les comarques gironines».

També ha situat el Campus de Salut dins les quatre grans transformacions urbanes de Girona, que segons l’alcalde contemplen «la transformació de l’entrada sud i el carrer Barcelona, el Pla de Barris del Pont Major, el Pla Integral de Girona Est i el Campus de Salut».

En el tancament de l’acte, Lluc Salellas i Vilar ha posat en valor les decisions preses pel govern municipal i les inversions aconseguides a l’entorn del futur campus, on la formació ha tingut un paper destacat. L’alcalde ha remarcat que l’impuls del projecte demostra el compliment del compromís polític assumit per Guanyem.

«Vam dir que desencallaríem el Campus de Salut i ho hem fet. És un projecte històric que transformarà els barris, l’àrea urbana i que millorarà la vida de la gent», ha conclòs.

En l’àmbit sanitari, Gemma Clemente ha subratllat «El nou Campus de Salut millorarà la qualitat de vida de la gent. El nou Trueta reforçarà l’atenció a Girona, millorarà la coordinació sanitària i farà més fàcil el dia a dia de pacients i famílies.»

Frederic Cabré, arquitecte i membre del jurat de la comissió tècnica, ha remarcat la dimensió estratègica del projecte en clau de ciutat i d’àrea urbana. «Els hospitals del segle XXI ja no són hotels sanitaris. El projecte que vam presentar dilluns ens dona l’oportunitat de crear una nova centralitat a Girona que decantarà la ciutat cap a l’oest, connectarà el Campus amb l’entorn urbà i generarà un nou pol dinàmic. A més, permet revitalitzar barris com Can Gibert i Santa Eugènia, reforçar la connexió amb l’àrea urbana i projectar com serà aquest entorn d’aquí uns anys», ha exposat.

Per la seva banda, Reinald Roca ha posat l’accent en l’impacte urbà i social del projecte als barris de l’entorn. «Hi ha hagut encerts i errors, però cal reconèixer que amb aquest govern s’ha pogut avançar cap a un principi d’acord amb la Generalitat. És una bona notícia per als barris i per a tota la ciutat», ha destacat, tot assenyalant les inversions impulsades a la plaça Roja i la plaça del Barco.

Guanyem Girona reafirma així el seu compromís de continuar treballant perquè el Campus de Salut no s’endarrereixi i, paral·lelament, s’avanci en les millores aconseguides pels barris.

