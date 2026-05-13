El conflicte educatiu al País Valencià continua escalant i ja s’ha convertit en un dels principals fronts polítics del govern valencià. Milers de mestres i professors han tornat a sortir aquest dimecres als carrers en la tercera jornada de vaga indefinida convocada pels sindicats educatius, en unes mobilitzacions que mantenen un alt seguiment i que han acabat forçant la Conselleria d’Educació a avançar la reunió negociadora prevista inicialment per al 9 de juny.
La jornada ha estat marcada per una nova concentració multitudinària davant del Palau de la Generalitat, a València, on centenars de docents han omplert la plaça de Manises entre xiulets, pancartes i crits de “Consellera dimissió”. Les tradicionals samarretes verdes han tornat a tenyir els carrers del centre de la ciutat, convertits durant hores en un espai de mobilització permanent.
Els manifestants han arribat en columnes des de diferents barris i comarques, amb accions descentralitzades que han donat “aspecte de ciutat en conflicte” al centre de València. Els docents del Camp del Túria han desfilat vestits de negre i portant un taüt simbòlic per denunciar “la mort de l’educació pública”.
La pressió sostinguda dels darrers dies ha acabat desencadenant un moviment del govern valencià. Després que els sindicats convoquessin una roda de premsa davant mateix de la Conselleria d’Educació exigint l’obertura immediata d’una negociació real, el departament dirigit per Carmen Ortí ha convocat finalment una mesa negociadora per aquest dijous al matí.
Els sindicats, però, reben la convocatòria amb prudència. Denuncien que, fins ara, el govern no els ha traslladat cap proposta concreta ni cap document de treball. Des de la UGT Educació ironitzaven assegurant que “a cap reunió han vingut amb papers”, mentre STEPV considera que el canvi de posició del govern respon al “nerviosisme” d’un executiu que veu com el conflicte “se li descontrola”.
Aquest nerviosisme també s’ha fet visible en la resposta policial a les mobilitzacions. Tant ahir com avui, responsables de la Conselleria han requerit presència policial davant les protestes de docents concentrats a les portes del departament, argumentant una suposada “actitud violenta” dels vaguistes. Finalment no hi ha hagut incidents greus, però diversos participants han denunciat intimidacions policials i actituds hostils cap al professorat mobilitzat.
Paral·lelament, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha intentat rebaixar la tensió assegurant que el Consell està “disposat a atendre totes les pretensions” plantejades pels sindicats per posar fi a la vaga.
El cap del Consell ha afirmat que el govern està disposat a negociar mesures com la reducció de ràtios, la disminució de la burocràcia, el reforç de l’educació especial o plans de climatització dels centres. També s’ha mostrat obert a parlar dels salaris, tot i que ha intentat relegar aquesta qüestió a un segon pla.
“Si de veritat el menys important són els salaris, atenguem el que és important: llevar la política de les aules i que hi haja més criteri tècnic”, ha afirmat Pérez Llorca, unes declaracions que han generat malestar entre els sindicats docents.
Els representants del professorat acusen el govern de voler desviar el focus del conflicte i insisteixen que les reivindicacions no són només salarials, sinó també una defensa global de l’educació pública davant la precarització, les ràtios elevades i la manca de recursos als centres.
Mentrestant, la vaga ja té conseqüències visibles en el funcionament del sistema educatiu. Diversos instituts i escoles funcionen sota mínims per la manca de professorat, amb grups fusionats, activitats suspeses i dificultats per cobrir les guàrdies. Alguns alumnes expliquen que passen hores sense classes efectives, mentre en diversos centres s’han produït sortides massives d’estudiants davant el caos organitzatiu.
Els sindicats asseguren que el seguiment de la vaga continua superant el 50% en molts centres i adverteixen que no tenen cap intenció de desconvocar-la sense “garanties serioses” d’un acord real. De fet, ja preparen noves mobilitzacions per a la setmana vinent.
El conflicte educatiu entra així en una fase decisiva, amb un govern que intenta reconduir la situació i un professorat que, de moment, manté intacta la mobilització al carrer.
Els sindicats xifren en un 75% el seguiment de la vaga indefinida el segon dia.— STEPV-Iv (@STEPV_Iv) May 12, 2026
A falta de molts centres encara per contestar el segon dia de vaga manté un percentatge inèdit de seguiment.
