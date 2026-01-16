Guanyem Girona impulsa un cicle dactes per explicar la feina que està fent i el model de ciutat que volen consolidar

Guanyem Girona inicia aquest mes de gener un cicle d’actes sota el títol «Millorem la vida», amb l’objectiu d’explicar a les veïnes i veïns la feina que estan impulsant al capdavant del govern municipal i, alhora, d’obrir espais de debat per traçar estratègies de futur per a la ciutat.
El cicle s’emmarca en una mirada centrada en les polítiques en marxa i el camí que s’està fent per transformar Girona amb una perspectiva de futur, amb l’horitzó posat en els pròxims anys i en un model de ciutat que la formació vol consolidar.
El primer acte del cicle serà una taula dedicada a l’habitatge assequible, un dels àmbits centrals de l’acció política de Guanyem i un dels principals reptes socials de la ciutat, en un context marcat per les dificultats d’accés a l'habitatge arreu del país. L’acte tindrà lloc el dijous 29 de gener, a les 19 h, al Centre Cívic Ter.
«Creiem en una política propera a la gent i en la importància d’explicar què fem i per què ho fem. Governar no és només prendre decisions, sinó també donar-nos l’espai i el temps per tenir els debats necessaris i explicar les nostres propostes a les veïnes i veïns», ha assenyalat la portaveu del grup municipal, Sílvia Aliu Gifre
Per la seva banda, la portaveu de Guanyem Girona, Alaitz Inxaustegui, ha subratllat que “tenim clar quin model de ciutat defensem i el volem seguir explicant-lo a les gironines i gironins. A Guanyem Girona treballem per una ciutat que posa al centre els barris i les persones i que millora la vida”.
A partir d’aquest mes de gener i fins al mes de novembre, Guanyem Girona organitzarà deu actes temàtics dedicats a diferents àmbits clau per a la ciutat. Després de la sessió inicial sobre habitatge, el cicle continuarà amb trobades centrades en l’acció climàtica; la igualtat i la justícia social; la llengua i el país; la convivència i la seguretat; les polítiques per a la gent gran; l’educació; la mobilitat sostenible, un acte específic adreçat a joves i un sobre el Campus de Salut i el nou Trueta.
Els actes tindran un format obert i comptaran amb la participació de regidors i regidores de Guanyem Girona, així com de persones expertes, entitats i agents socials vinculats a cada àmbit, amb la voluntat d'aprofundir els debats ja iniciats i construir una mirada compartida sobre el futur de Girona.