Entitats de la Franja de Ponent rebutgen l'acord PP-Vox i alerten d'un nou atac contra el català

discriminació lingüística
Entitats de la Franja de Ponent rebutgen l'acord PP-Vox i alerten d'un nou atac contra el català

Moviment Franjolí, L’Associació Franja en Moviment i Casal Jaume I de Fraga han expressat el seu rebuig frontal a l’acord entre PP i Vox per governar Aragó, que consideren un nou atac als drets lingüístics de la Franja de Ponent.

30/04/2026 Llengua
En un comunicat conjunt, denuncien que el pacte planteja eliminar la denominació de “català d’Aragó” i recuperar termes com “LAPAO”, a més de suprimir l’Institut Aragonès del Català, l’organisme encarregat de promoure i normativitzar la llengua al territori. Les entitats alerten que aquestes mesures responen a plantejaments “ideològics” que busquen desregular i fragmentar la llengua catalana.

El text també adverteix que aquestes polítiques poden tenir conseqüències directes en l’àmbit educatiu, posant en risc l’ensenyament del català a les escoles i instituts de la Franja, i vulnerant els drets lingüístics dels seus parlants.

Davant d’aquesta situació, els col·lectius fan una crida a la unitat d’acció per defensar la llengua i reclamen a les institucions aragoneses que compleixin amb la seva obligació de protegir i promoure les llengües pròpies, tal com estableix la legislació vigent.

Segons denuncien, l’objectiu de l’acord és “fragmentar i deslegitimar” el català, en una nova ofensiva política contra la seva normalització als territoris de parla catalana.

Per saber-ne més
  1. Els lluitadors catalans per la llibertat seran finalment recordats a lAlt Empordà
  2. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  3. Tortosa acull el 23 dabril una mobilització conjunta per la llengua amb el Correllengua Agermanat i Sant Jordi
  4. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  5. 90è aniversari de lassassinat del germans Badia
  6. La tercera jornada del Correllengua Agermanat culmina a Lleida i Barcelona en un doble clam per la llengua
  7. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  8. La Franja de Ponent sincorpora al Correllengua Agermanat en defensa duna llengua en emergència extrema
  9. ✊ NOVETAT EDITORIAL!
  10. Paiporta alça la veu pel 25 dAbril: memòria, dignitat i reconstrucció en clau de país
